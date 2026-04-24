Germania le dă angajaților 1000 de euro în plus la salariu pentru a acoperi combustibilul
Data actualizării: 13:35 24 Apr 2026 | Data publicării: 13:34 24 Apr 2026

Germania le dă angajaților 1000 de euro în plus la salariu pentru a acoperi combustibilul
Autor: Tiberiu Vasile

model-pentru-germania_37293900 Sursa foto: Unsplash

Parlamentul Germaniei a aprobat un pachet de sprijin care include un bonus voluntar de până la 1.000 de euro pentru angajați și reducerea accizelor la carburanți în mai și iunie.

Camera inferioară a Parlamentului Germaniei a aprobat vineri un bonus de sprijin pentru angajaţi, de până la 1.000 euro (1.169,30 dolari), şi un discount pentru combustibili în mai şi iunie, ca parte a pachetului menit să diminueze impactul preţurilor ridicate la gaze, ca efect al războiului din Iran, transmite Reuters.

Conform planului, până în 30 iunie 2027, companiile pot plăti angajaţilor un bonus unic. Plăţile sunt deductibile fiscal pentru angajatori şi neimpozabile pentru angajaţi.

Bonusul se acordă în mod voluntar, sporind incertitudinile privind numărul firmelor care vor aplica această măsură, ţinând cont de contextul economic dificil.

Coaliţia aflată la guvernare în Germania estimează că veniturile fiscale pierdute în urma implementării măsurii se vor situa la cel puţin 2,8 miliarde de euro. Pentru a ajuta la finanţarea măsurii, acciza la tutun va creşte anul acesta.

Bonusul face parte dintr-un amplu pachet de măsuri de sprijin

Bonusul face parte dintr-un amplu pachet de măsuri de sprijin, după o creştere majoră a preţurilor la gaze în Germania. Grupurile de afaceri au criticat Guvernul că a trecut la angajatori povara sprijinirii gospodăriilor.

În timpul crizei energetice care a urmat după invadarea Ucrainei de către Rusia, Germania a introdus un bonus neimpozabil similar, de până la 3.000 euro.

Taxarea carburanţilor (benzină şi motorină) va fi redusă cu aproximativ 0,17 euro per litru în mai şi iunie. Acest sprijin pentru gospodării şi companii este în valoare de 1,6 miliarde de euro.

Economiştii critică acest tip de măsuri, spunând că guvernele ar trebui în schimb să acorde ajutoare direcţionate către gospodăriile vulnerabile, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Merz vrea să convoace Consiliul Național de Securitate pe tema crizei energetice
 

