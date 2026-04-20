Merz vrea să convoace Consiliul Național de Securitate pe tema crizei energetice

Potrivit informațiilor publicate de dw.com, Friedrich Merz intenționează să convoace „în curând” Consiliul Național de Securitate pentru o analiză amplă a crizei energetice cu care se confruntă Germania.

Criza energetică discutată la nivel guvernamental

Anunțul a fost făcut în cadrul discursului susținut la deschiderea Hannover Messe, unde cancelarul a atras atenția asupra nevoii de stabilitate în aprovizionarea cu resurse esențiale. În discuție intră în mod direct funcționarea Consiliului Național de Securitate și modul în care statul gestionează criza energetică.

Merz a subliniat importanța menținerii fluxurilor de combustibili precum motorina, benzina și kerosenul, considerate vitale pentru economie și transporturi.

„Situaţia este tensionată, dar aprovizionarea este asigurată. Dacă condiţiile se înrăutăţesc, suntem pregătiţi să intervenim”, a declarat acesta.

Rolul Consiliului Național de Securitate

Consiliul Național de Securitate din Germania reunește membri ai guvernului federal și reprezentanți ai structurilor de securitate, iar în anumite situații pot fi implicați și alți oficiali din landuri. În contextul actualei crize energetice, instituția ar urma să analizeze măsuri rapide de intervenție.

Criza energetică și prioritățile guvernului Merz

Friedrich Merz insistă că protejarea lanțurilor de aprovizionare rămâne una dintre prioritățile centrale ale guvernului. În contextul crizei energetice, autoritățile de la Berlin spun că sunt pregătite să utilizeze „toate instrumentele disponibile” pentru a menține stabilitatea pieței.

Pe măsură ce presiunile din sectorul energetic cresc, criza energetică rămâne un subiect central pe agenda politică a întregii, iar convocarea Consiliului Național de Securitate marchează o etapă importantă în gestionarea situației din Germania.

