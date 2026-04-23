€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0924
|
$ 4.3551
 
Israelul cumpără muniţie în valoare de 200 de milioane de dolari
Data actualizării: 13:20 23 Apr 2026 | Data publicării: 13:05 23 Apr 2026

Israelul cumpără muniţie în valoare de 200 de milioane de dolari
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu Potrivit Israelului, munițiile vor fi folosite pentru luptele "pe termen scurt". Sursa foto: Agerpres

Israelul cumpără muniţie în valoare de 200 de milioane de dolari pentru luptele "pe termen scurt".

Ministerul Apărării din Israel a anunţat joi achiziţionarea de muniţii aeriene în valoare de 200 de milioane de dolari, "ca parte a consolidării pregătirii pentru scenarii de luptă pe termen scurt şi pentru un deceniu de activitate intensă în domeniul securităţii", informează Agerpres, citând EFE.

Potrivit sursei citate, muniţiile vor fi cumpărate de la compania israeliană Elbit Systems, care le va fabrica la instalaţiile sale din tot Israelul.

Totodată, ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a declarat că scopul său în achiziţionarea materialului de la o companie israeliană este de a consolida independenţa Israelului în această industrie.

"Forţele de Apărare Israeliene (IDF) trebuie să aibă mijloacele de a acţiona cu forţă şi rapiditate, fără a depinde de factori externi în niciun moment", a transmis Ministerul Apărării din Israel într-un comunicat.

Statele Unite au aprobat vânzarea a 12.000 de bombe către Israel

Reamintim că la începutul lunii martie, Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea către Israel a 12.000 de bombe cu o greutate de 470 kg fiecare. Vânzarea, estimată la 151,8 milioane de dolari, a fost aprobată de Biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat al SUA. În afară de muniţii, tranzacţia respectivă cuprinde servicii de inginerie, logistică şi asistenţă tehnică furnizate de guvernul SUA şi de contractanţi ai acestuia.

În plus, la sfârşitul lunii martie, Israelul a anunţat o nouă achiziţie de zeci de mii de muniţii terestre, tot de la Elbit Systems, în valoare totală de 48 de milioane de dolari. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
arme
razboi
munitie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close