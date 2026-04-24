DCNews Stiri Remus Pricopie susține poziția lui Nicușor Dan: „Reevaluarea suveraniștilor" și un guvern minoritar sunt „linii roșii"?
Data actualizării: 23:51 24 Apr 2026 | Data publicării: 23:40 24 Apr 2026

Remus Pricopie susține poziția lui Nicușor Dan: „Reevaluarea suveraniștilor” și un guvern minoritar sunt „linii roșii”?
Autor: Alexandra Curtache

Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, afirmă că poziția președintelui Nicușor Dan privind refuzul unui guvern minoritar susținut de AUR este „corectă”, avertizând că orice compromis cu forțele extremiste ar genera vulnerabilități politice și ar afecta parcursul pro-european al României.

Remus Pricopie a subliniat că formarea unui guvern minoritar pro-european, chiar și cu sprijin indirect din partea unor formațiuni extremiste, este o formulă riscantă.

Potrivit acestuia, o astfel de construcție ar duce la „incoerență” și „vulnerabilitate”, afectând credibilitatea angajamentelor europene ale României.

Declarația vine în contextul în care scena politică este marcată de negocieri tensionate pentru formarea unui nou executiv.

Critici la adresa „reevaluării” suveraniștilor

Rectorul SNSPA avertizează asupra tendinței unor politicieni de a „reevalua la bucată” actorii suveraniști, în plină criză guvernamentală.

El consideră această abordare o „eroare strategică”, care trădează o înțelegere limitată a riscurilor asociate relativizării valorilor democratice.

„Dincolo de calculul politic de moment, o asemenea abordare indică o înțelegere insuficientă a riscurilor”, a transmis Pricopie.

Mesaj de susținere pentru poziția UDMR

În același context, Remus Pricopie a salutat poziția clară exprimată de UDMR, pe care o consideră în linie cu cea a președintelui Nicușor Dan.

„Mă bucur că UDMR are un mesaj clar și nu lasă loc speculațiilor”, a punctat acesta.

Nicușor Dan: „Nu voi accepta un guvern susținut de AUR”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că nu va accepta formarea unui guvern minoritar sprijinit de AUR.

Șeful statului a precizat că, în eventualitatea în care partide precum PNL sau PSD ar propune o astfel de formulă, o va respinge fără echivoc.

„Nu îmi închipui că, într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului”, a afirmat președintele, reiterând că nu va desemna un premier susținut de această formațiune.

Testul leadershipului în perioade de criză

În final, Remus Pricopie a subliniat că momentele de criză reprezintă un test real pentru liderii politici.

„Testul real al leadershipului nu este flexibilitatea fără limite, ci capacitatea de a rămâne consecvent unor principii fundamentale”, a concluzionat acesta.

Declarațiile vin după participarea președintelui Nicușor Dan la un Consiliu European informal, în contextul discuțiilor privind stabilitatea politică și direcția europeană a României.

nicusor dan
remus pricopie
