Avertisment pentru cei care iau sertralină și alte antidepresive
Data actualizării: 17:19 23 Apr 2026 | Data publicării: 17:18 23 Apr 2026

Avertisment pentru cei care iau sertralină și alte antidepresive
Autor: Alexandra Curtache

pastile medicamente Sursa foto: Freepik. Rol ilustrativ

Autoritățile și specialiștii în sănătate din Marea Britanie trag un semnal de alarmă pentru persoanele care urmează tratamente cu medicamente din clasa SSRI, precum sertralină

După luni întregi marcate de ploi abundente și vânt puternic, românii urmează să se confrunte cu o schimbare de temperatură, având în vedere că se apropie vara.

În acest context, medicii avertizează că persoanele care iau antidepresive, în special din categoria SSRI, trebuie să fie mult mai atente la modul în care organismul lor reacționează la căldură. Nu este vorba doar despre disconfort, ci despre riscuri reale asociate cu supraîncălzirea și deshidratarea.

Temperaturile ridicate pot amplifica efecte secundare mai puțin cunoscute și pot pune în pericol sănătatea a milioane de pacienți.

Cum acționează medicamentele SSRI și de ce apar problemele

Medicamentele precum sertralină, fluoxetină, escitalopram și citalopram sunt prescrise frecvent pentru tratarea unor afecțiuni precum depresie și anxietate. Acestea funcționează prin creșterea nivelului de serotonină din creier, contribuind la stabilizarea stării emoționale.

Totuși, mecanismul lor de acțiune are și efecte secundare. Unul dintre cele mai puțin discutate este impactul asupra capacității organismului de a-și regla temperatura, un proces cunoscut sub numele de termoreglare.

Numeroase studii au arătat că aceste medicamente pot provoca transpirație excesivă. În condiții de temperaturi ridicate, acest efect devine problematic: corpul pierde mai multe lichide decât în mod normal, crescând riscul de deshidratare, amețeli și chiar leșin.

Citește și: Temperaturile crescute pot deveni periculoase dacă iei aceste medicamente: Ce spun specialiștii

Milioane de oameni, potențial expuși riscurilor

Milioane de adulți urmează tratamente cu antidepresive, iar sertralină este cea mai frecvent prescrisă. Acest lucru înseamnă că o parte semnificativă a populației ar putea fi vulnerabilă în fața temperaturilor extreme din zilele următoare.

Potrivit cercetărilor, există indicii că medicamentele SSRI ar putea avea legături și cu alte afecțiuni asociate căldurii, inclusiv epuizarea termică.

Universitatea din Oxford atrage atenția asupra acestui fenomen. Cercetătorul Laurence Wainwright a declarat pentru BBC că există o „interacțiune complexă între serotonină și termoreglare”.

Această interacțiune explică de ce organismul poate reacționa diferit la temperaturi ridicate atunci când nivelul de serotonină este modificat de tratamente medicamentoase. Practic, mecanismele naturale de răcire ale corpului pot deveni mai puțin eficiente.

Recomandări esențiale pentru perioada caniculară

Organizația Mind recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale, pentru persoanele care iau medicamente din clasa SSRI:

  • Hidratarea constantă pe parcursul zilei și transportul unei sticle de apă la ieșirile din casă;
  • Purtarea hainelor lejere, din materiale care permit pielii să respire, precum și a unei pălării de soare;
  • Evitarea expunerii directe la soare între orele 11:00 și 15:00;
  • Utilizarea ventilatoarelor și petrecerea timpului în spații umbrite sau răcoroase.

Specialiștii subliniază că aceste măsuri nu sunt doar recomandări generale pentru zilele călduroase, ci devin esențiale pentru persoanele aflate sub tratament cu antidepresive.

Un risc ignorat, dar ușor de prevenit

Deși efectele secundare ale SSRI-urilor sunt bine cunoscute în general, impactul asupra reglării temperaturii corpului rămâne insuficient discutat. În contextul schimbărilor climatice și al episoadelor de căldură tot mai frecvente, această problemă devine tot mai relevantă.

Medicii atrag atenția că pacienții nu trebuie să întrerupă tratamentul fără aviz medical, dar este esențial să își adapteze comportamentul la condițiile meteo. Monitorizarea atentă a simptomelor și adoptarea unor măsuri preventive pot face diferența între un disconfort minor și o situație medicală serioasă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Cane Corso, o rasă impunătoare, dar echilibrată: forță, calm și loialitate în prim-plan la DC Anima - VIDEO
Publicat acum 23 minute
Rusia intensifică presiunea asupra comunității LGBT: Două organizații, declarate „extremiste”
Publicat acum 25 minute
Raed Arafat demontează acuzațiile din dosarul cu elicopterul. Contradicțiile din acest caz
Publicat acum 48 minute
O turistă a provocat daune de mii de euro fântânii lui Neptun din Florența pentru o „superstiție” premaritală
Publicat acum 59 minute
Cum mediază Nicușor Dan dacă Ilie Bolojan nu mai face coaliție cu PSD. Observația președintelui după ziua de azi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 5 minute
Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat
Publicat acum 4 ore si 47 minute
POT s-a desființat astăzi. Se negociază Puterea vot cu vot! Bogdan Chirieac îl laudă pe Nicușor Dan: Omul ăsta chiar calcă a președinte!
Publicat acum 8 ore si 22 minute
Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”
Publicat acum 6 ore si 52 minute
Bogdan Chirieac, întrebare-cheie pentru Ilie Bolojan, care a spus că rămâne la Guvern ”să termine ce mai are de făcut”
Publicat acum 3 ore si 46 minute
Ruperea Coaliției schimbă jocul politic. Remus Ștefureac prezice o reconfigurare a intenției de vot
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
