€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0924
|
$ 4.3551
 
DCNews Stiri Papa Leon al XIV-lea: Extinderea binecuvântărilor pentru cuplurile de același sex ar putea diviza Biserica
Data publicării: 22:40 23 Apr 2026

Papa Leon al XIV-lea: Extinderea binecuvântărilor pentru cuplurile de același sex ar putea diviza Biserica
Autor: Alexandra Curtache

Papa Leon. FOTO: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea a declarat joi că nu intenționează să extindă măsurile introduse de Papa Francisc privind binecuvântările informale pentru cuplurile de același sex, avertizând că orice pas suplimentar ar putea genera dezbinare în rândul credincioșilor, potrivit Reuters.

Aflat la bordul avionului care îl aducea înapoi la Roma după un turneu în patru țări africane, suveranul pontif a reafirmat poziția Vaticanului privind menținerea caracterului limitat și neoficial al acestor binecuvântări.

Declarațiile vin într-un context tensionat în interiorul Bisericii Catolice, unde subiectul continuă să provoace controverse majore între diferite regiuni și curente teologice.

Nu vor exista extinderi ale deciziei lui F rancisc

Papa Leon al XIV-lea a elogiat decizia istorică din 2023 a predecesorului său, Papa Francisc, care le-a permis preoților să ofere binecuvântări informale cuplurilor de același sex, însă a exclus posibilitatea oficializării acestora.

„Să mergem mai departe de atât, astăzi, cred că acest subiect poate provoca mai multă dezbinare decât unitate”, a declarat pontiful.

El a subliniat că Vaticanul nu dorește dezvoltarea unor ritualuri oficiale pentru aceste binecuvântări, menținând linia trasată anterior de Sfântul Scaun.

Tensiuni în interiorul Bisericii Catolice

Decizia din 2023 a generat reacții divergente la nivel global. În special în Africa, mai mulți episcopi au refuzat să permită implementarea măsurii, invocând incompatibilitatea acesteia cu valorile locale și doctrina tradițională.

În acest context, inițiative precum cea a cardinalului german Reinhard Marx de a oficializa astfel de binecuvântări la nivel local au atras atenția Vaticanului, care a reiterat că nu susține astfel de demersuri.

Accent pe alte teme morale

Papa Leon al XIV-lea a încercat să repoziționeze dezbaterea morală din interiorul Bisericii, afirmând că accentul nu ar trebui să cadă exclusiv pe etica sexuală.

„Există probleme mult mai importante, cum ar fi dreptatea, egalitatea și libertatea bărbaților și a femeilor”, a declarat acesta.

Doctrina rămâne neschimbată

Biserica Catolică continuă să considere relațiile sexuale în afara căsătoriei heterosexuale drept păcate, menținând în același timp poziția conform căreia persoanele cu orientare homosexuală sunt chemate la castitate.

Declarațiile noului papă sugerează o strategie de echilibru: păstrarea deschiderii pastorale inițiate de Papa Francisc, dar fără a provoca rupturi în interiorul unei comunități care numără aproximativ 1,4 miliarde de credincioși.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

papa leon
casatorie homosexuali
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close