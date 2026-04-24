Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Data actualizării: 10:11 24 Apr 2026 | Data publicării: 09:50 24 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

presedintele francez Emmanuel Macron Președintele francez Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că „nu va mai face politică'' după ce va părăsi Palatul Elysée anul viitor, după 10 ani la conducerea Franţei.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurări, joi, că nu „va mai face politică” după ce va părăsi Palatul Elysée în anul 2027, după 10 ani la conducerea Franţei, relatează agenţia France Presse, potrivit Agerpres.

„Am făcut politică înainte şi nu o voi face după aceea, a spus Macron joi în timpul unei vizite la şcoala franceză din Nicosia, înaintea unui summit informal al Uniunii Europene.

El a adăugat că „cel mai dur” lucru din ultima parte a celui de-al doilea mandat al său este să-şi apere bilanţul, simultan cu găsirea „energiei de a relua” lucrurile care „nu au reuşit”.

Emmanuel Macron: „Mi-am iubit țara întotdeauna”

Şeful statului francez i-a răspuns unui elev care l-a întrebat când „a dorit să fie preşedinte”. „Mi-am iubit ţara întotdeauna şi sunt mereu interesat de viaţa ţării mele, dar asta nu face din tine un preşedinte”, a răspuns Emmanuel Macron.

„Mi-am dorit ca ideile mele să se poată concretiza. Mi-am spus că putem schimba lucrurile mai bine şi mai rapid şi de aceea am lansat o mişcare politică, după care am ajuns la preşedinţia ţării”, a explicat preşedintele Franţei.

Mandatele lui Emmanuel Macron au fost marcate de criza mişcării „vestelor galbene”, declanşată la finalul lui 2018 şi legată de revendicările privitoare la scăderea puterii de cumpărare, la măsurile de sprijinire masivă în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a proteja economia şi locurile de muncă şi la adoptarea reformei sistemului de pensii, care a ridicat vârsta legală de pensionare în Franţa la 64 de ani şi a fost contestată masiv la nivelul societăţii.

Dizolvarea parlamentului de către Macron în 2024 a deschis o perioadă de instabilitate politică. De atunci, în Adunarea Naţională (camera inferioară a parlamentului francez) nu există o majoritate, existând trei blocuri politice - tabăra prezidenţială aliată, partidele de stânga şi ecologiste şi extrema dreaptă.

emmanuel macron
franta
Cele mai noi știri
Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium
Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu', în turneu de educație istorică
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
Norvegia vrea să interzică accesul la social media pentru tinerii sub 16 ani
 
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
La Avioane Craiova "s-au întâlnit un hoț cu un prost" spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
 
