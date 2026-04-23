DCNews Stiri Viitor incert pentru securitatea Europei: Cât va mai dura sprijinul SUA, potrivit lui Macron
Data actualizării: 22:30 23 Apr 2026 | Data publicării: 22:01 23 Apr 2026

Viitor incert pentru securitatea Europei: Cât va mai dura sprijinul SUA, potrivit lui Macron
Autor: Elena Aurel

emmanuel macron presedintele frantei Preşedintele francez Emmanuel Macron. Foto: Agerpres

Emmanuel Macron susține că Statele Unite nu vor mai proteja Europa pentru mult timp.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat joi că SUA nu vor mai proteja Europa "mult timp" şi şi-a exprimat regretul faţă de "nebunia" unor lideri care poate duce la război, potrivit France Presse, citată de Agerpres.

"Provocarea pentru Europa noastră este să fie mai puternică şi mai independentă, pentru că SUA nu ne vor mai proteja mult timp", a afirmat el la o întâlnire cu elevi ai şcolii franco-cipriote din Nicosia.

"S-a văzut asta bine în cazul Groenlandei, în ceea ce se petrece astăzi în Iran şi puţin în ceea ce se petrece în Ucraina", a adăugat Macron, când o elevă l-a întrebat: "Ce pot face tinerii pentru promovarea păcii?".

"Ei sunt încă acolo, este formidabil, sunt aliaţi, dar Europa s-a construit în ideea că Statele Unite ne vor proteja pentru totdeauna. Pentru generaţia voastră, cred că aceasta nu va mai fi valabil", a subliniat preşedintele francez.

"Dacă mâine nu mai suntem capabili să ne protejăm singuri pentru apărarea noastră, dacă toate soluţiile noastre tehnologice sunt la mâna altora, poţi să spui orice vrei, dar nu vom mai avea de ales", a mai spus el, pledând încă o dată pentru mai multă suveranitate europeană.

VEZI ȘI: Italia, pregătită să trimită nave pentru deminarea Strâmtorii Ormuz

Emmanuel Macron, sfat pentru tineri

Emmanuel Macron i-a sfătuit de asemenea pe tineri "să caute întotdeauna să-i înţeleagă pe ceilalţi" şi "să aibă gustul viitorului", afirmând că "pacea nu se decretează într-o zi" şi că ea depinde şi de ei.

"Războiul se naşte din neînţelegeri, din lipsa de comunicare sau din nebunia anumitor conducători şi, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului", a subliniat preşedintele francez.

"Iubeşte războiul cel care nu mai speră nimic. Când îţi place viitorul, nu ai niciun chef să faci război", a adăugat el, fără a cita nume de lideri.

VEZI ȘI: Trump ordonă Marinei să „tragă și să distrugă orice ambarcațiune” care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz

