Teoria conspirației și războiul: Propaganda Iranului arată cum au învins „arma climatică" a SUA: Seceta„setată" din bazele SUA a fost „distrusă"
Data publicării: 23:50 24 Apr 2026

Teoria conspirației și războiul: Propaganda Iranului arată cum au învins „arma climatică” a SUA: Seceta„setată” din bazele SUA a fost „distrusă”
Autor: Darius Muresan

donald trump iran Președintele american Donald Trump. În fundal, Teheranul bombardat. Sursa foto: Agerpres. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Propagandiștii iranieni au lansat o nouă teorie a conspirației, conform căreia primăvara neobișnuit de ploioasă din Orientul Mijlociu ar fi rezultatul distrugerii unei „arme climatice" americano-israeliene numite HAARP, în timpul ultimului război. 

Luna martie a fost anormal de rece și ploioasă nu doar în Israel, ci în întreaga regiune a Orientului Mijlociu. 

Profitând de situație, propagandiștii iranieni au lansat o nouă teorie a conspirației către publicul intern și către vecinii arabi: anii de secetă care au afectat Iranul și țările arabe nu ar fi fost cauzați de încălzirea globală, ci ar fi fost produsul artificial al unui „complot americano-israelian", notează Anima News.

Conform acestei narațiuni, bazele militare americane din regiune ar fi găzduit o „armă climatică", pe care iranienii au distrus-o în timpul războiului — iar ploile binecuvântate au umplut în sfârșit albiile secate ale râurilor.

Teoria a fost preluată și răspândită de jurnalistul yemenit Anis Mansouri, care are aproape un milion de urmăritori pe platforma X. El a distribuit un videoclip „explicativ" iranian despre presupusa armă climatică HAARP — acronimul real al unui program de cercetare a ionosferei la Universitatea din Alaska, adesea ținta teoriilor conspirative. 

Potrivit versiunii iraniene, acest sistem ar fi fost folosit împotriva Iranului și lumii arabe și ar fi fost distrus în luna martie de forțele iraniene.

Jurnalistul americano-iranian Borzou Daragahi, corespondent al publicației britanice Independent, a avertizat că această teorie „cauzează un prejudiciu incredibil reputației SUA în întreaga regiune", reproșând Departamentului de Stat american incapacitatea de a oferi un răspuns adecvat la ceea ce el consideră o „teorie evident delirantă". 

Episodul arată cum regimul de la Teheran încearcă să-și recâștige capital de imagine în regiune după pierderile militare suferite, folosind fenomene meteorologice pentru a construi un mit al victoriei asupra Vestului. 

