China își avertizează cetățenii din Iran să părăsească urgent țara

China și-a avertizat cetățenii din Iran să părăsească țara cât mai repede posibil, avertizând că riscurile de securitate persistă în ciuda unui armistițiu fragil care a întrerupt ofensiva în Orientul Mijlociu, scrie presa internațională.

Autoritățile chineze emiseseră deja un avertisment similar de evacuare pe 27 februarie, cu doar o zi înainte ca atacurile americane și israeliene asupra Iranului să înceapă.

Chinezii, sfătuiți să evite călătoriile în Iran

Într-o nouă notificare publicată joi, misiunile diplomatice chineze din Iran au subliniat că situația de la sol rămâne instabilă, chiar dacă părți din spațiul aerian iranian au fost redeschise zborurilor civile. Autoritățile au descris mediul regional mai larg ca fiind fragil, condițiile de securitate fiind încă schimbătoare și imprevizibile.

Avertismentul, emis de ambasada Chinei la Teheran împreună cu reprezentanțele consulare ale acesteia, i-a îndemnat pe cetățeni să rămână vigilenți, să evite locațiile sensibile, cum ar fi siturile guvernamentale și militare, și să se deplaseze în zone mai sigure fără întârziere.

De asemenea, oficialii au subliniat ce ar trebui să facă cei care rămân în caz de urgență. Cetățenii care se află încă în Iran au fost încurajați să contacteze rapid forțele de securitate locale în timpul situațiilor de urgență și să apeleze la misiunile diplomatice chineze pentru asistență.

În același timp, declarația conține și un avertisment clar pentru cei care iau în considerare călătoria în Iran.

Persoanele care aleg să intre în țară în ciuda avertismentului s-ar putea confrunta cu riscuri grave și este posibil să nu poată accesa asistență consulară în cazul în care condițiile se înrăutățesc, se mai arată în declarație, potrivit Turkiyetoday.

