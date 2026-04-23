O turistă a provocat daune de mii de euro fântânii lui Neptun din Florența pentru o „superstiție” premaritală

Incidentul a avut loc în centrul istoric al orașului italian, în Piazza della Signoria, una dintre cele mai vizitate zone turistice din lume, conform Fanpage.

Autoritățile locale au intervenit rapid, iar cazul a readus în atenție comportamentul problematic al unor turiști care ignoră regulile de protejare a patrimoniului cultural.

Provocare înainte de nuntă, cu consecințe costisitoare

Potrivit poliției municipale, incidentul s-a petrecut în seara zilei de 18 aprilie, când tânăra, aflată în compania unui grup de prieteni, a decis să accepte o provocare premaritală, de a atinge părțile intime ale statuii lui Neptun, într-un fel de ritual de bun augur pentru nuntă.

Astfel, ea a sărit peste grilajul de protecție și marginea bazinului și a intrat în fântână pentru a ajunge la statuia lui Neptun.

Monumentul, realizat în secolul al XVI-lea de sculptorul Bartolomeo Ammannati, este unul dintre simbolurile orașului și face parte din patrimoniul artistic protejat al Italiei.

Pentru a-și duce la capăt gestul, turista a pășit pe statuile animalelor care înconjoară compoziția centrală, provocând zgârieturi și deteriorări vizibile. În încercarea de a-și menține echilibrul, aceasta s-a agățat de elemente decorative ale ansamblului sculptural.

Pagube „minore”, dar semnificative

După intervenția autorităților, specialiștii de la Fabbrica di Palazzo Vecchio au efectuat o evaluare a daunelor. Concluziile au arătat că, deși nu sunt structurale, deteriorările sunt „minore, dar semnificative”.

Au fost identificate zgârieturi la nivelul picioarelor cailor sculptați și urme de degradare la o friză decorativă, elemente sensibile din punct de vedere artistic. Costurile de restaurare au fost estimate la aproximativ 5.000 de euro.

Ancheta și acuzațiile

Femeia a fost identificată rapid de polițiști și scoasă din fântână la scurt timp după incident. Ulterior, ea a fost denunțată pentru deturparea unui bun artistic-arhitectural, infracțiune care în Italia este tratată cu maximă seriozitate.

Autoritățile locale au subliniat că astfel de comportamente nu vor fi tolerate, mai ales în contextul în care patrimoniul cultural italian este frecvent pus în pericol de turiști iresponsabili.

Un fenomen tot mai frecvent

Cazul nu este singular. În ultimii ani, Italia s-a confruntat cu numeroase incidente similare. De exemplu, în 2023, un grup de turiști a fost surprins făcând baie în celebra Fontana di Trevi, încălcând regulile stricte impuse pentru protejarea monumentului.

De asemenea, în 2022, un cetățean saudit a provocat daune de aproximativ 50.000 de euro după ce a coborât treptele monumentului Trinità dei Monti la volanul unui automobil de lux.

Patrimoniul, între fascinație și lipsă de respect

Autoritățile italiene trag un semnal de alarmă privind nevoia de responsabilizare a turiștilor. Deși monumentele istorice atrag milioane de vizitatori anual, acestea rămân extrem de vulnerabile în fața gesturilor necugetate.

Incidentul de la Florența demonstrează încă o dată că dorința de senzațional sau respectarea unor superstiții poate avea consecințe serioase, atât din punct de vedere legal, cât și financiar. În același timp, el readuce în discuție necesitatea unor măsuri mai stricte de protecție și educație pentru vizitatori.