Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem
Data publicării: 17:19 23 Apr 2026

Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem
Autor: Bogdan Constantin

Sectorul 3 desfășoară un program de salubrizare mecanizată a domeniului public dedicat inclusiv parcărilor de reședință.

Fiecare baterie de parcare are propriul calendar, iar spălarea are loc o dată pe lună, într-un interval fix de două ore. Șoferii știu din timp când trebuie să elibereze locul, astfel încât intervenția să se desfășoare fără blocaje. Este singurul sistem de acest fel aplicat la scară largă în București.


Cum funcționează programul

Fiecare parcare de reședință este inclusă într-un grafic lunar, cu dată și oră precise. În fiecare baterie este afișat programul de curățenie, iar pentru o consultare rapidă există și o hartă digitală, unde poate fi verificat intervalul pentru orice zonă din sector. Cele două ore alocate sunt suficiente pentru trecerea utilajelor, iar predictibilitatea graficului permite locatarilor să își organizeze deplasările.

Ce fac șoferii care nu pot pleca cu mașina

Cei care nu vor să plece cu mașina în ziua de curățenie au la dispoziție locurile de parcare nenominale din apropiere, în baterii al căror program nu coincide cu ziua respectivă. Practic, mașina poate fi mutată pe o stradă alăturată, fără a părăsi cartierul. Pentru situațiile prelungite, cum ar fi o problemă medicală sau o perioadă de concediu, Primăria a pus la dispoziție parcări de rezervă unde mașinile pot rămâne pe un interval mai lung.


De ce e necesar un astfel de demers?

Sectorul 3 are peste 85.000 de locuri de parcare de reședință, un număr fără echivalent în București. În celelalte sectoare de exemplu, cifrele se situează între 10.000 și 40.000. La o asemenea scară, curățenia nu mai poate depinde de intervenții punctuale. Bucureștiul este unul dintre orașele europene cu cel mai ridicat nivel de praf urban, iar Sectorul 3 adaugă o particularitate: o vegetație densă, cu mulți copaci maturi care lasă frunze, crengi, corcodușe și dude pe carosabil, în funcție de sezon. Fără o curățare mecanizată regulată, toate acestea se acumulează pe asfalt și se transformă, în timp, în particule fine purtate de vânt.


Beneficii pentru sănătate

Pulberile sedimentate pe carosabil sunt ridicate permanent în aer de trafic și de curenții de vânt. Reducerea lor scade concentrația de particule respirabile, relevante pentru persoanele cu astm, alergii sau afecțiuni cardiovasculare. În plus, spălarea periodică împiedică scurgerea reziduurilor urbane, uleiuri, metale grele, în rețeaua pluvială, cu efect direct asupra calității apei.


Un model aplicat în marile orașe occidentale

Sisteme similare funcționează de ani buni în orașe europene, unde salubrizarea mecanizată se desfășoară după calendare publice, cu intervale orare prestabilite și cu reguli clare de eliberare a locurilor de parcare. Principiul este același peste tot: o administrație care comunică din timp programul permite locuitorilor să colaboreze cu operatorul de curățenie, iar rezultatul se vede în starea străzilor. 

sectorul 3
bucuresti
capitala
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Cane Corso, o rasă impunătoare, dar echilibrată: forță, calm și loialitate în prim-plan la DC Anima - VIDEO
Publicat acum 25 minute
Rusia intensifică presiunea asupra comunității LGBT: Două organizații, declarate „extremiste”
Publicat acum 27 minute
Raed Arafat demontează acuzațiile din dosarul cu elicopterul. Contradicțiile din acest caz
Publicat acum 50 minute
O turistă a provocat daune de mii de euro fântânii lui Neptun din Florența pentru o „superstiție” premaritală
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Cum mediază Nicușor Dan dacă Ilie Bolojan nu mai face coaliție cu PSD. Observația președintelui după ziua de azi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 7 minute
Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat
Publicat acum 4 ore si 49 minute
POT s-a desființat astăzi. Se negociază Puterea vot cu vot! Bogdan Chirieac îl laudă pe Nicușor Dan: Omul ăsta chiar calcă a președinte!
Publicat acum 8 ore si 24 minute
Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”
Publicat acum 6 ore si 54 minute
Bogdan Chirieac, întrebare-cheie pentru Ilie Bolojan, care a spus că rămâne la Guvern ”să termine ce mai are de făcut”
Publicat acum 3 ore si 48 minute
Ruperea Coaliției schimbă jocul politic. Remus Ștefureac prezice o reconfigurare a intenției de vot
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close