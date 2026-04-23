Raed Arafat demontează acuzațiile din dosarul cu elicopterul. Contradicțiile din acest caz

Raed Arafat a fost chemat marți la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, pentru a i se aduce la cunoștință că este urmărit penal pentru contrabandă, într-un dosar legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA.

În total, 17 persoane sunt anchetate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, în forma coautoratului, complicității și instigării.

Raed Arafat a arătat că activitățile au fost desfășurate transparent, cu consultarea directă a autorităților statului, astfel încât formularea unor acuzații de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine.

Mai mult decât atât... Raed Arafat nu avea legătură cu subiectul din moment ce elicopterul a fost adus în 2017, într-o perioadă în care IGAv nu se afla integral în coordonarea sa.

„În aceste condiții, în care toate activitățile au fost desfășurate transparent, cu consultarea directă a autorităților statului, formularea unor acuzații de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine. Contrabanda presupune, prin definiție, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă „contrabandă” realizată prin corespondență oficială și cu implicarea instituțiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realității și a sensului legii”, a zis Raed Arafat pe Facebook.

Șeful DSU consideră că, prin acest dosar, se încearcă cu orice preț denigrarea sa

„Având în vedere solicitările repetate de informații cu privire la dosarul penal privind pretinsa contrabandă cu elicopter, formulez prezentele precizări în calitate de persoană pusă sub acuzare, în exercitarea dreptului legitim la apărare, consacrat de lege. Acest demers este realizat în consens cu avocații mei și nu reprezintă în niciun fel un afront la adresa justiției sau a activității organelor judiciare, față de care îmi reafirm întreaga disponibilitate de cooperare.

Ca urmare a comunicării oficiale a acuzației, am solicitat, în mod instituțional, clarificări cu privire la situația de fapt.

Am fost informat că toate aspectele referitoare la condițiile preluării elicopterului au făcut obiectul unor comunicări oficiale cu Direcția Generală a Vămilor și ANAF, atât anterior, cât și ulterior preluării acestuia de către IGAv. Au fost solicitate îndrumări explicite cu privire la procedura aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește procedura vamală, iar toate demersurile au fost realizate întocmai, în conformitate cu indicațiile autorităților competente.

Mai mult, aceste informații au fost comunicate oficial organelor de urmărire penală încă din perioada 2021–2022. În susținerea celor de mai sus, anexez pozele cu corespondența relevantă.

În aceste condiții, în care toate activitățile au fost desfășurate transparent, cu consultarea directă a autorităților statului, formularea unor acuzații de contrabandă este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine. Contrabanda presupune, prin definiție, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă „contrabandă” realizată prin corespondență oficială și cu implicarea instituțiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realității și a sensului legii.



Ceea ce se încearcă a fi prezentat drept infracțiune capătă, în mod absurd, forma unei „contrabande în favoarea statului” — o veritabilă „contrabandă altruistă”, concept care nu are nimic în comun cu rațiunile dreptului penal. De altfel, trebuie avut în vedere și faptul că, potrivit soluției de clasare dispuse de DNA, au fost înlăturate suspiciunile privind existența unei mite sau a unui abuz în serviciu, ceea ce face cu atât mai greu de înțeles menținerea unei construcții acuzatorii care ignoră concluziile deja rezultate din analiza penală anterioară.



Această construcție artificială a acuzațiilor nu poate fi interpretată decât ca rezultatul unei abordări de rea-credință, în care faptele cunoscute și documentate sunt ignorate deliberat.



De asemenea, este esențial să se precizeze clar că elicopterul a fost adus în anul 2017, într-o perioadă în care IGAv nu se afla integral în coordonarea mea. Cu atât mai mult, aspectele administrative invocate în cauză nu intrau în coordonarea mea la acel moment, acestea intrând în sfera mea de coordonare doar începând cu anul 2020, în urma modificărilor aduse prin ordonanță de urgență.

Totodată, este necesar să se arate în mod clar că, potrivit cadrului legal aplicabil, contractele de asigurare, polița, ordonanțările și celelalte documente aferente unor asemenea proceduri nu se semnează de către secretarul de stat. Aceste proceduri se derulează la nivelul IGAv, conform competențelor stabilite de legislația în vigoare. În aceste condiții, indiferent de situația de fapt sau de interpretarea juridică ce s-ar încerca a fi dată acestor operațiuni, includerea mea într-o astfel de construcție de răspundere apare ca fiind exagerată și lipsită de un fundament real.

Prin urmare, plasarea mea într-o schemă de presupusă răspundere penală pentru activități administrative aferente unei perioade în care acestea nu se aflau în coordonarea mea și care, în plus, nu intrau în competența mea directă de semnare sau aprobare, nu are suport factual real.

În mod inevitabil, concluzia care se desprinde este că nu se urmărește stabilirea unei răspunderi juridice în baza unor fapte concrete, ci denigrarea cu orice preț atât a persoanei și a imaginii mele, cât și a activității DSU, pe baza unor acuzații prestabilite. Un asemenea demers depășește limitele unei anchete obiective și ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor de legalitate, proporționalitate și bună-credință.

Am încredere însă că o analiză obiectivă și responsabilă a tuturor documentelor deja existente va conduce la clarificarea rapidă a situației și la restabilirea adevărului.

În anexele de mai jos se regasesc (le găsiți în postarea de la finalul articolului):



1. Adresa IGAv către Direcția Generală a Vămilor (26.09.2017) – document prin care Inspectoratul General de Aviație solicită, înaintea preluării elicopterului, clarificări oficiale privind formalitățile vamale aplicabile introducerii în România a aeronavei primite ca despăgubire.



2. Răspunsul Direcției Generale a Vămilor / ANAF (03.10.2017) – document prin care autoritatea fiscal-vamală comunică regimul aplicabil operațiunii și precizează condițiile/formalitățile necesare, inclusiv referirea la documentul T2L pentru confirmarea statutului unional.



3. Corespondență ulterioară IGAv cu autoritățile fiscale (22.11.2017) – mesaj de transmitere a formularului T2L primit la livrarea elicopterului și de solicitare a confirmării că documentația este completă și că nu mai sunt necesare alte formalități pentru recepția corectă a aeronavei.



4. Extras din OUG nr. 1/2014, înainte și după modificarea din 2020 – document comparativ care arată că, anterior modificării legislative din 2020, coordonarea asupra IGAv în raport cu Departamentul pentru Situații de Urgență nu avea forma integrală consacrată ulterior, iar abia după modificare apare expres includerea clară a IGAv în coordonarea secretarului de stat, șef al DSU”, a transmis Raed Arafat.