DCNews Stiri Raed Arafat, chemat la audieri de procurorii militari în cazul achiziției unui elicopter SMURD
Data publicării: 12:52 21 Apr 2026

Raed Arafat, chemat la audieri de procurorii militari în cazul achiziției unui elicopter SMURD
Autor: Tiberiu Vasile

raed_arafat_inquam_foto_58280700 Inquam Photos / Ilona Andrei

Raed Arafat, șeful DSU, a fost chemat la audieri de procurorii militari într-un dosar ce vizează achiziția unui elicopter SMURD realizată în 2017.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost chemat marți la audieri în fața procurorilor militari, într-un dosar care vizează modul în care a fost realizată achiziția unui elicopter SMURD. Surse citate de România TV susțin că secretarul de stat ar putea fi pus sub acuzare, însă până în acest moment nu există o confirmare oficială din partea instituțiilor judiciare.

Achiziția din 2017 și suspiciunile din dosarul cu elicopterul SMURD

Potrivit acelorași informații, ancheta procurorilor militari are în vedere o achiziție realizată în 2017, în perioada mandatului  fostului ministru de Interne  Carmen Dan. Este vorba despre un elicopter SMURD cumpărat de pe o insulă din apropierea Marii Britanii, la un preț estimat de aproximativ 4 milioane de euro.

Sursele menționează că pentru această tranzacție nu ar fi fost achitat TVA, ceea ce ar fi generat un posibil prejudiciu de circa un milion de euro. În același context apare și numele lui Raed Arafat, despre care se afirmă că ar fi semnat documente legate de achiziție. Aceste detalii nu sunt confirmate oficial, iar ancheta procurorilor militari este în desfășurare.

La acest moment, cazul rămâne deschis, iar autoritățile nu au anunțat măsuri procedurale finale.

Un dosar separat legat de angajările din DSU

Numele lui Raed Arafat a mai apărut anterior într-o altă investigație aflată în lucru la procurorii militari, care viza modul în care ar fi fost realizate angajările în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

În acel dosar au fost discutate posibile angajări fictive, însă Raed Arafat a respins public aceste acuzații, afirmând că astfel de situații nu ar exista în cadrul instituției.

Într-o postare pe Facebook, Arafat a susținut că informațiile referitoare la presupusa sa implicare „sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică”.

El a mai precizat că nu este pentru prima dată când apar astfel de acuzații, vorbind despre o „campanie constantă de imagine negativă” îndreptată împotriva sa.

Percheziții și verificări în cadrul DSU

În cadrul aceluiași dosar, procurorii militari au făcut verificări la sediul DSU, unde au ridicat documente și telefoane mobile. Ancheta vizează presupuse angajări fictive în rândul unor cadre medicale.

Până în prezent, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, iar DSU colaborează cu autoritățile pe parcursul investigațiilor.

La finalul investigațiilor, rolul lui Raed Arafat, deciziile procurorilor militari și întreaga situație a achiziției elicopterului SMURD urmează să fie clarificate.

raed arafat
DSU
elicopter
smurd
