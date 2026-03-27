€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
DCNews Stiri Verificări la DSU. Unul dintre puținele sisteme funcționale, analizat pentru un caz vechi
Data actualizării: 21:32 27 Mar 2026 | Data publicării: 21:29 27 Mar 2026

Verificări la DSU. Unul dintre puținele sisteme funcționale, analizat pentru un caz vechi
Autor: Anca Murgoci

raed_arafat_inquam_foto_58280700 Inquam Photos / Ilona Andrei

Au loc percheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Conform unor surse, este vorba despre un dosar mai vechi deschis în 2021. Surse apropiate anchetei susțin că verificările vizează activitatea unor medici care ar fi lucrat atât în spitale, cât și în cadrul DSU. România TV a menționat Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota.

Analistul politic Bogdan Chirieac a zis că prezența procurorilor nu trebuie interpretată ca o confirmare a vinovăției cuiva.

„Dacă procurorii sunt acolo nu este clar nimic. S-au dus pentru că probabil au o sesizare. Asta nu înseamnă că cineva este vinovat, ci doar că procurorii își fac treaba și merg să ridice niște documente. S-au deplasat procurorii acolo, dar nu puteau cere documentele prin telefon?

Dar oricum există atâta corupție în țara asta, atâtea licitații trucate și probleme grave, încât mi se pare discutabil să te concentrezi acum pe o situație de cinci-șase ani, legată de trei medici, după cum ați spus dumneavoastră. În orice caz, legea trebuie respectată”, a zis Bogdan Chirieac la România TV.

La rândul său, Bogdan Jelea a explicat că situația trebuie privită în contextul crizei sanitare. Ne confruntam cu o pandemie. În același timp, în discuție a fost adus și modul în care funcționează sistemul de urgență din România, coordonat de Raed Arafat. 

„În legătură cu situația de la DSU, sunt de acord, ca de obicei, cu maestrul Bogdan Chirieac. Îngăduiți-mi să spun că, până la urmă, domnul Arafat este un om care a inventat și a gestionat extrem de eficient un sistem spectaculos. Până la el, nu a făcut nimeni acest lucru. Când vom vedea un concurent care poate face cel puțin ce a făcut domnul Arafat, atunci voi fi mai vehement”, a zis Bogdan Jelea.

Sunt puține instituții ale statului care funcționează constant la un nivel ridicat. DSU este adesea dat ca exemplu în acest sens. De asemenea, Bogdan Chirieac a dat exemplu Banca Națională a României, unde este guvernator Mugur Isărescu și Administrația Națională de Meteorologie, condusă de Elena Mateescu.

„În rest, nu prea am văzut alte instituții care să funcționeze la același nivel”, a continuat Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Traficul rutier va fi restricționat în Capitală, cu ocazia procesiunii de Floriile catolice
Publicat acum 15 minute
Verificări la DSU. Unul dintre puținele sisteme funcționale, analizat pentru un caz vechi
Publicat acum 27 minute
Știai că există curcubee albe? Iată explicația științifică din spatele lor
Publicat acum 1 ora si 1 minut
De ce traficul e mai bine organizat în Chișinău decât în București. Titi Aur: De ce are nevoie Capitala / video
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Rusia se pregătește să interzică exporturile de benzină de la 1 aprilie 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 28 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 9 ore si 35 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Publicat acum 2 ore si 39 minute
Mircea Badea, descoperire interesantă despre Răzvan Simion de la Neatza: „Recunosc că am fost surprins”. Ce a urmat
Publicat acum 14 ore si 11 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close