Verificări la DSU. Unul dintre puținele sisteme funcționale, analizat pentru un caz vechi

Conform unor surse, este vorba despre un dosar mai vechi deschis în 2021. Surse apropiate anchetei susțin că verificările vizează activitatea unor medici care ar fi lucrat atât în spitale, cât și în cadrul DSU. România TV a menționat Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota.

Analistul politic Bogdan Chirieac a zis că prezența procurorilor nu trebuie interpretată ca o confirmare a vinovăției cuiva.

„Dacă procurorii sunt acolo nu este clar nimic. S-au dus pentru că probabil au o sesizare. Asta nu înseamnă că cineva este vinovat, ci doar că procurorii își fac treaba și merg să ridice niște documente. S-au deplasat procurorii acolo, dar nu puteau cere documentele prin telefon?

Dar oricum există atâta corupție în țara asta, atâtea licitații trucate și probleme grave, încât mi se pare discutabil să te concentrezi acum pe o situație de cinci-șase ani, legată de trei medici, după cum ați spus dumneavoastră. În orice caz, legea trebuie respectată”, a zis Bogdan Chirieac la România TV.

La rândul său, Bogdan Jelea a explicat că situația trebuie privită în contextul crizei sanitare. Ne confruntam cu o pandemie. În același timp, în discuție a fost adus și modul în care funcționează sistemul de urgență din România, coordonat de Raed Arafat.

„În legătură cu situația de la DSU, sunt de acord, ca de obicei, cu maestrul Bogdan Chirieac. Îngăduiți-mi să spun că, până la urmă, domnul Arafat este un om care a inventat și a gestionat extrem de eficient un sistem spectaculos. Până la el, nu a făcut nimeni acest lucru. Când vom vedea un concurent care poate face cel puțin ce a făcut domnul Arafat, atunci voi fi mai vehement”, a zis Bogdan Jelea.

Sunt puține instituții ale statului care funcționează constant la un nivel ridicat. DSU este adesea dat ca exemplu în acest sens. De asemenea, Bogdan Chirieac a dat exemplu Banca Națională a României, unde este guvernator Mugur Isărescu și Administrația Națională de Meteorologie, condusă de Elena Mateescu.

„În rest, nu prea am văzut alte instituții care să funcționeze la același nivel”, a continuat Bogdan Chirieac.