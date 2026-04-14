DCNews Stiri Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Data actualizării: 09:41 14 Apr 2026 | Data publicării: 09:40 14 Apr 2026

Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Autor: Anca Murgoci

Am 36 de ani și de când mă știu și până astăzi, unii părinți dau cadouri copiilor mașini puternice.

Se întâmplă dintotdeauna. Pe vremuri, dar și astăzi, la majorate, copiii primeau mașini. „Merită, e băiat deștept!”. „Merită, fata mea are numai note mari!” Și uite așa veneau părinții cu mașinile cadou, cu fundițe mari, în fața localurilor unde aveau loc petrecerile de 18 ani, să-și arate iubirea pentru copii.

Mihai și David, doi tineri de 20 de ani, și-au pierdut viața într-un accident cumplit, după ce bolidul de 530 de cai putere, condus de unul dintre ei, s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

Cam așa a fost și cazul lui Mihai care împlinea, în câteva zile, 20 de ani. Mihai, aflat la volanul unei mașini BMW M4 competition X drive 530 CP, primită recent cadou de la părinți, a pierdut controlul volanului în timp ce circula cu 140 km/h. S-a izbit violent de un copac. 

Apropiații și vecinii îl descriu ca pe un tânăr respectuos și liniștit. „Era un copil exemplu”, a declarat un vecin. Mihai, șoferul mașinii, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București. Cu toate acestea, tânărul dezvoltase o pasiune periculoasă pentru viteză. În urma accidentului, acul kilometrajului rămăsese blocat la 140 km/h. 

Cum spuneam... „e copil deștept! E un copil exemplu!” Și dacă ai un copil deștept și exemplu, de ce simți nevoia ca părinte să îi iei mașină super puternică la 18-20 de ani?

Știrile în care aflăm că un tânăr de 18-19-20 de ani moare pe șoselele din România au devenit deja banale. Unii nici nu mai tresar la astfel de știri. Îi cataloghează drept „teribiliști”, zic: „Doamne ajută, bine că n-a intrat cu mașina în niște oameni nevinovați, ci doar într-un copac” și se încheie povestea.

Dar mai trece ceva timp și știrea se repetă. De ce nu învață părinții nimic din povestea asta? Unui copil de 18-19-20 de ani nu prea ai ce să-i faci. Așa înțelege el șmecheria. Dar nu trebuie să ai nicio aptitudine specială să își folosești laba piciorului să apeși accelerația. Absolut orice o poate face.

Dar dacă ai un copil exemplu și deștept și ai 30.000-50.000 de euro să-i iei un bolid, de ce nu investești în el? Vorbește cu copilul tău, vezi ce vis are, ajută-l cu banii ăia să-și deschidă o afacere, dă-l la o facultate bună, du-l la tot felul de cursuri, fă-l să fie mai bun decât inteligența artificială care vrea să-i ia locul. Și apoi, după ce va fi responsabil și matur, își va lua el ce mașina vrea.

De ce, dragi părinți, simțiți nevoia să luați arme copiilor voștri? Câți Mihai trebuie să mai moară astfel încât părinții să nu mai cumpere mașini, la 18-20 de ani ani, copiilor? Până la urmă, fiecare face ce vrea cu al său copil, doar că părinții nu le cumpără și șosele pe care să meargă singuri. Și uite așa intră, cu mașina, în oameni nevinovați care merg respectând toate regulile. Că nu mereu mașinile nimeresc parapeți sau copaci. Uneori nimeresc și mașini cu tați, mame, copii, bunici care mor brusc și degeaba doar pentru că un părinte și-a iubit atât de mult copilul încât i-a luat un bolid la 20 de ani ca să meargă cu 300 km/h. Habar n-au cum se zice „kilometri la oră” sau „pe oră”, dar își dau dovada inteligenței apăsând accelerația aia până mor.

 
Mașina este o armă extrem de puternică. Și ucide. Rapid. N-am nicio concluzie. Sper că dacă vreun părinte citește acest text, să nu-i mai ia armă letală copilului său. Dacă măcar un părinte am reușit să conving, sunt mulțumită.

Nu viteza l-a ucis. Cadoul părinților, da. Da, un adevăr incomod, dur și greu de zis. Dar poate n-ar mai trebui să tratăm cu mănuși astfel de cazuri.

