€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Accident chimic la o fabrică din SUA: Opt morţi şi trei persoane dispărute
Data publicării: 29 Mai 2026

Accident chimic la o fabrică din SUA: Opt morţi şi trei persoane dispărute
Autor: Loredana Iriciuc

un-barbat-care-a-abandonat-o-geanta-cu-explozibili-intr-o-gara-din-berlin--cautat-de-politia-germana_73104300 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Autorităţile americane au recuperat alte şase cadavre după implozia unui rezervor cu substanţe chimice produsă la o fabrică de hârtie din statul Washington, numărul total al morţilor în urma accidentului ajungând la opt, în timp ce alte trei persoane sunt date încă dispărute, relatează vineri AFP.

Bilanţul anterior era de doi morţi şi nouă persoane dispărute, iar echipele de salvare au exclus găsirea de supravieţuitori, anunţând că se concentrează pe recuperarea trupurilor victimelor.

Brad Hannig, şeful departamentului de pompieri din Longview, a confirmat într-o conferinţă de presă că şase dintre cele nouă cadavre căutate au fost găsite.

„Continuăm să lucrăm cu medicul legist pentru a informa familiile”, a spus el, adăugând ca echipele de salvare lucrează într-un „mediu activ şi periculos”, notează Agerpres.

Un rezervor care conţinea „lichior alb”, o soluţie chimică ce conţine hidroxid de sodiu şi sulfură de sodiu folosită în fabricarea hârtiei, a făcut implozie la o fabrică de hârtie din Longview, aparţinând societăţii Nippon Dynawave Packaging.

Soluţia este utilizată pentru a descompune aşchiile de lemn în primele etape ale producţiei de hârtie pentru a crea celuloza.

Alte nouă persoane au fost rănite. Vehicule, clădiri şi echipamente au fost avariate.

Autorităţile au încercat să liniştească publicul, declarând că apa potabilă şi aerul din jurul fabricii nu sunt contaminate.

„Apa din Longview este sigură”, a declarat Chris Collins, directorul lucrărilor publice din oraş, la conferinţa de presă.

Brooks Stanfield, un oficial federal al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, a declarat că nu au fost detectate hidrogen sulfurat sau alţi poluanţi atmosferici care să reprezinte motive de îngrijorare.

Imaginile de la faţa locului au arătat un rezervor uriaş prăbuşit şi înclinat. Potrivit pompierilor, în rezervor mai rămăseseră aproximativ 95.000 de litri de lichid, dar acesta este acum stabil.

„Ne pregătim pentru cea mai mare tragedie industrială din istoria modernă a statului Washington”, a declarat guvernatorul Bob Ferguson.

Nippon Dynawave Packaging, o filială a grupului japonez Nippon Paper, afirmă pe site-ul său că produce opt miliarde de ambalaje individuale pe an pentru a aproviziona clienţii săi din America de Nord, Asia şi alte părţi ale lumii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
accident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Grevă generală în Portugalia. Zboruri și transport afectate, anunț important de la MAE
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan, primele declarații după ședința CSAT / video
Publicat acum 24 minute
Bogdan Chirieac ridică un semn de întrebare, după ce o dronă a căzut în Galați: Poate nu este un accident!
Publicat acum 53 minute
Marea Finală „Românii au talent” 2026 începe în această seară. Cei 10 finaliști se luptă pentru premiul de 120.000 de euro
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Accident chimic la o fabrică din SUA: Opt morţi şi trei persoane dispărute
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 39 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN:Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război
Publicat acum 8 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Reacțiile liderilor politici, după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați. Nicuşor Dan a vorbit cu Mark Rutte. Volodimir Zelenski, mesaj pentru România
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close