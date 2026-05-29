Accident chimic la o fabrică din SUA: Opt morţi şi trei persoane dispărute

Bilanţul anterior era de doi morţi şi nouă persoane dispărute, iar echipele de salvare au exclus găsirea de supravieţuitori, anunţând că se concentrează pe recuperarea trupurilor victimelor.

Brad Hannig, şeful departamentului de pompieri din Longview, a confirmat într-o conferinţă de presă că şase dintre cele nouă cadavre căutate au fost găsite.

„Continuăm să lucrăm cu medicul legist pentru a informa familiile”, a spus el, adăugând ca echipele de salvare lucrează într-un „mediu activ şi periculos”, notează Agerpres.

Un rezervor care conţinea „lichior alb”, o soluţie chimică ce conţine hidroxid de sodiu şi sulfură de sodiu folosită în fabricarea hârtiei, a făcut implozie la o fabrică de hârtie din Longview, aparţinând societăţii Nippon Dynawave Packaging.

Soluţia este utilizată pentru a descompune aşchiile de lemn în primele etape ale producţiei de hârtie pentru a crea celuloza.

Alte nouă persoane au fost rănite. Vehicule, clădiri şi echipamente au fost avariate.

Autorităţile au încercat să liniştească publicul, declarând că apa potabilă şi aerul din jurul fabricii nu sunt contaminate.

„Apa din Longview este sigură”, a declarat Chris Collins, directorul lucrărilor publice din oraş, la conferinţa de presă.

Brooks Stanfield, un oficial federal al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, a declarat că nu au fost detectate hidrogen sulfurat sau alţi poluanţi atmosferici care să reprezinte motive de îngrijorare.

Imaginile de la faţa locului au arătat un rezervor uriaş prăbuşit şi înclinat. Potrivit pompierilor, în rezervor mai rămăseseră aproximativ 95.000 de litri de lichid, dar acesta este acum stabil.

„Ne pregătim pentru cea mai mare tragedie industrială din istoria modernă a statului Washington”, a declarat guvernatorul Bob Ferguson.

Nippon Dynawave Packaging, o filială a grupului japonez Nippon Paper, afirmă pe site-ul său că produce opt miliarde de ambalaje individuale pe an pentru a aproviziona clienţii săi din America de Nord, Asia şi alte părţi ale lumii.