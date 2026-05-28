Divergență la ÎCCJ. Judecătorii nu se pun de acord cu privire la procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță
Data publicării: 28 Mai 2026

Divergență la ÎCCJ. Judecătorii nu se pun de acord cu privire la procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță
Autor: Roxana Neagu

procurorul teodor nita Procurorul Teodor Niță/ Inquam Photos / George Călin
Judecătorii ÎCCJ nu ajung la un acord cu privire la procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță.

După ce miercuri au anunțat pronunțarea pentru astăzi, astăzi Înalta Curte anunță că ”repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergenţă”.

Aceasta este o măsură procedurală internă a instanţei atunci când judecătorii nu ajung la o opinie majoritară sau unanimă

Termenul fixat este chiar mâine, 29 mai, la ora 12:00, ”cu citarea contestatorilor-inculpaţi şi încunoştinţarea apărătorilor aleşi ai acestora”.

Judecătorii trebuie să decidă dacă cei doi procurori din Constanța rămân în arest preventiv sau le este înlocuită măsura. 

Procurorul Gigi Ștefan/  Inquam Photos / George Călin

Procurorii constănțeni, Gigi Valentin Ștefan (55 ani) și Teodor Niță (60 ani), de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sunt acuzați că au ”împărțit” dreptatea în județ, în funcție de sumele încasate. Una dintre victimele lor ar fi, conform Mediafax, primarul din Medgidia, despre care există indicii că a refuzat o mită de 200.000 de euro. Se pare, conform acuzațiilor, că cei doi transformaseră justiția în monedă de schimb pentru bani, terenuri și influență. Citește acuzațiile aici

Cei doi magistrați sunt în arest preventiv de săptămâna trecută. 

