Anticipatele, soluția imposibilă pentru România: Test de maturitate politică pentru parlamentari

Într-o intervenție telefonică la B1TV, joi, analistul politic a lăudat bunele intenții ale președintelui României și dorința de a se forma o majoritate în jurul unui premier, însă refuzul USR de a se ralia unui Guvern condus de Eugen Tomac a compromis această variantă

„Președintele Dan a încercat să facă ceva, dar nu se poate“, a punctat Bogdan Chirieac, adăugând că „președintele României e foarte corect și riguros în declarațiile pe care le face“.

„El a spus că va numi un premier atunci când va fi sigur că se formează o majoritate. Probabil că avea informații și o fi avut și promisiuni din partea USR că va vota un Guvern condus de Eugen Tomac și va intra la guvernare. Ieri dimineață, domnul Dominic Fritz a anunțat că nu abandonează relația cu PNL“, a explicat analistul politic la B1TV.

Scenariu imposibil dorit de Ilie Bolojan. Riscul unui Guvern în jurul AUR

Bogdan Chirieac a punctat faptul că România ar putea ajunge la alegeri anticipate, deoarece un Guvern condus de Sorin Grindeanu este puțin probabil să fie votat în Parlament, la fel și unul condus de George Simion.

„Domnul Bolojan vrea să vină înapoi la guvernare, cu PSD în opoziție, dar PSD să-l sprijine, ceea ce e o aberație, iar în partea cealaltă, Sorin Grindeanu nu-l poate accepta ca premier pe Ilie Bolojan și să-l sprijine din opoziție, într-un Guvern cu PNL, USR, UDMR și Minorități. Situația e ireconciliabilă între cei doi.

Mai există o posibilitate evocată, dar abandonată, aceea a unui Guvern PSD-UDMR-Minorități, plus independenții din Parlament. Se pare că independenții nu vor toți cu Grindeanu și unii îl mai vor și pe Ilie Bolojan.

Opinia mea, pentru că altă soluție nu există din punct de vedere matematic, e forțarea alegerilor anticipate. Îl chemi pe Sorin Grindeanu și îi dai mandat să facă Guvernul. PSD are cel mai mare număr de voturi în Parlament. Dacă nu reușește, chemi al doilea partid, îl chemi pe George Simion și îi dai mandat să facă Guvernul. Sunt curios dacă domnii parlamentari vor vota. Chiar am această curiozitate, de-a dreptul morbidă, că așa iau toți foc în gură că nu vor cu Simion și cu AUR“, a punctat Chirieac, precizând că „e curios ce vor face parlamentarii, în perspectiva alegerilor anticipate“.

„Să spunem că sunt consecvenți“, a adăugat analistul politic.

Ce înseamnă alegerile anticipate pentru România

Chiar dacă par imposibile, s-ar putea ca alegerile anticipate să fie singurele care să clarifice situația politică, deși costurile vor fi uriașe, potrivit lui Bogdan Chirieac.

„Alegerile anticipate au costuri uriașe. Pierdem finanțări, pierdem PNRR, din cauza faptului că domnul Bolojan a luat ostatic nu doar PNL, ci tot Guvernul României și România în ansamblul ei. Asta e situația! Dacă PSD a introdus moțiunea de cenzură în cel mai nefavorabil moment pentru România, asta e situația.

În felul acesta, fără Guvern, cu Guvern interimar, cu tunurile pe care le dau unii acolo, cu propaganda asta dementă pentru Bolojan nu ajungem nicăieri bine. Trebuie găsită o soluție, iar soluția, până la urmă, e aceasta imposibilă, a alegerilor anticipate“, a conchis, la B1TV, Bogdan Chirieac.