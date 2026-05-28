Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială

Jurnalista Ana Maria Păcuraru-Dobra va face parte din delegația oficială de presă autorizată de administrația americană, iar Realitatea Plus devine astfel singura televiziune din România și din Europa de Est prezentă în această structură internațională.

În același timp, în România, Realitatea Plus susține că se confruntă cu noi presiuni venite din partea CNA, care a decis suspendarea emisiei pe 4 iunie, între orele 18:00-21:00. Potrivit postului de televiziune, aceste măsuri vin în contextul promovării curentului suveranist, asociat și cu Donald Trump.

Jurnalista Ana Maria Păcuraru face parte din delegație

„Sunt onorată să anunț că voi face parte din delegația media autorizată de White House (Casa Albă) pentru participarea președintelui Donald J. Trump la Summitul G7, care va avea loc la Evian-les-Bains, Franța, în perioada 7-21 iunie 2026. Realitatea Plus TV este singurul post de televiziune din România - și, potrivit documentelor oficiale ale White House Travel Office, singurul outlet din Europa de Est - inclus în această delegație media americană de prestigiu, alături de New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Reuters și Politico. Este o recunoaștere istorică pentru jurnalismul românesc și o onoare personală extraordinară. Voi fi acolo pentru a aduce telespectatorilor Realitatea Plus TV cea mai directă și autorizată acoperire a unuia dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului”, a transmis Ana Maria Păcuraru.

Documentele oficiale ale administrației americane confirmă prezența postului Realitatea Plus pe lista principalelor instituții media internaționale acreditate pentru summitul G7. Numele jurnalistei Ana Maria Păcuraru și al postului apar alături de publicații din presa mondială, precum New York Post, The New York Times, The Independent, The Telegraph, The Washington Post.

Decizia de a include Realitatea Plus în această listă este prezentată ca o recunoaștere importantă pentru televiziune, care intră astfel într-un cerc media restrâns, rezervat celor mai influente redacții internaționale.

Invitația transmisă de administrația americană a venit la scurt timp după cea de-a treia sancțiune a CNA, care prevede suspendarea emisiei pentru trei ore, pe 4 iunie. Postul susține că aceste măsuri au legătură cu poziționările sale în favoarea curentului suveranist și cu acordarea de spațiu de emisie formațiunii AUR.

