€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri Curs valutar BNR 28 mai. Câți lei costă azi un euro
Data publicării: 28 Mai 2026

Curs valutar BNR 28 mai. Câți lei costă azi un euro
Autor: Elena Aurel

Imagine cu bani, lei românești și euro Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Leul s-a depreciat joi în raport cu euro și dolarul american.

Moneda naţionala s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2484 lei, în urcare cu 0,91 bani (+0,17%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2393 lei, potrivit Agerpres. 

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5175 lei, în creştere cu 1,85 bani (+0,41%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,4990 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7259 lei, în scădere cu 0,07 bani (-0,01%), faţă de 5,7266 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 638,4403 lei, de la 649,8877 lei, în şedinţa precedentă. 

VEZI ȘI: Legea salarizării provoacă proteste în lanț. Avertismentul Elenei Cristian: Risc de grevă generală și blocaj instistuțional

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

euro
dolar
curs bnr
leu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Șefa diplomației UE vrea ca negocierile cu Rusia să includă retragerea trupelor din Republica Moldova și Georgia
Publicat acum 31 minute
Parlamentul Ucrainei ratifică acordul privind împrumutul european în valoare de 90 de miliarde de euro
Publicat acum 35 minute
Trenul „România” revine pe ruta spre Istanbul și Bulgaria. Tot ce trebuie să știi despre program și bilete
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Curs valutar BNR 28 mai. Câți lei costă azi un euro
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Legea salarizării provoacă proteste în lanț. Avertismentul Elenei Cristian: Risc de grevă generală și blocaj instituțional
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 51 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close