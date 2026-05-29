Amenda primită de turistul mușcat de mână de un urs pe Transfăgărășan. Jandarmii din Argeș au explicat sancțiunea

Turistul bulgar care a fost rănit de un urs pe Transfăgărăşan a fost amendat de jandarmii argeșeni cu 20.000 de lei deoarece a hrănit animalul.
”Ca urmare a evenimentului produs în data de 27 mai a.c. şi a imaginilor apărute în spaţiul public, în care un cetăţean bulgar a fost rănit de un urs pe DN 7 C - Transfăgărăşan, acesta a fost sancţionat cu amendă în valoare de 20.000 lei pentru hrănirea urşilor aflaţi în libertate.
Imediat după eveniment, bărbatul s-a prezentat la subofiţerul aflat în serviciu la Postul de pază de la Barajul Vidraru, sesizând că a fost muşcat de un urs. Sancţiunea contravenţională a fost aplicată în conformitate cu prevederile Legii 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare”, a transmis Jandarmeria Argeș.
”Pentru prevenirea situaţiilor de pericol din judeţul Argeş, unde a fost semnalată prezenţa urşilor, jandarmii recomandă cetăţenilor următoarele:
- dacă vă aflaţi în tranzit pe DN 7C, nu opriţi în zone în care acest lucru este interzis şi nu oferiţi hrană animalelor sălbatice;
- dacă aveţi de gând să campaţi cu cortul, nu o faceţi în locuri izolate;
- asiguraţi-vă că montaţi cortul într-o zonă de campare şi că nu ţineţi mâncare în acesta;
- nu părăsiţi niciodată traseul marcat astfel minimizând riscul de a vă întâlni cu animalele sălbatice;
- nu mergeţi singur pe munte;
- în cazul în care întâlniţi animale sălbatice nu vă apropiaţi de ele pentru a face fotografii sau pentru a le hrăni”, mai notează sursa citată.
de Anca Murgoci