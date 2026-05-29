Angajații din vămi protestează pentru a doua zi consecutiv / video

Sindicatul Național Vamal Unirea anunță continuarea protestelor la nivel național, alături de Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, și cere ca activitatea Vămii să fie salarizată în funcție de importanța sa strategică și de siguranță națională. De asemenea, reprezentanții sindicatului vor participa la negocierile programate pe 3 iunie 2026 la Ministerul Muncii.

„Astăzi, alături de colegii din Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, protestează și membrii SNV Unirea din toată țara, în număr mult mai mare decât în ziua precedentă.

Vama este o instituție de interes național și de siguranță națională, cu atribuții în combaterea contrabandei, a traficului de droguri, securizarea frontierei și nu poate fi tratată în cadrul legii salarizării decât la nivelul și importanța activității pe care o desfășoară.

SNV Unirea își va susține revendicările la negocierile care vor avea loc la Ministerul Muncii în data de 3 iunie 2026, fiind reprezentat de președintele Vasile Marica pe toată durata acțiunilor”, a transmis Sindicatul Național Vamal Unirea.

VEZI ȘI: Legea salarizării scoate oamenii în stradă: Val de proteste spontane în structurile ANAF din țară. Update: Greva se extinde / video

Video:

Proteste spontane în Neamţ şi Buzău

Angajaţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Neamţ au declanşat vineri, un protest spontan, şi au întrerupt activitatea de lucru cu publicul şi instituţiile.

Liderul sindicatului SED LEX din cadrul DGFP Neamţ, Cristian Andrei, a declarat că protestul are la bază proiectul noii legi a salarizării unice.

"Salariile noastre vor fi diminuate semnificativ, undeva cu circa 2.000 de lei pentru personalul de execuţie şi 4.000 de lei pentru personalul de conducere, urmând ca diferenţa de venituri să ni se compenseze de către stat într-o formă de ajutor social, pentru că altfel nu putem să îi spunem. Este o sumă nepurtătoare de contribuţii de sănătate şi pensii. Nu suntem de acord ca Guvernul să îşi bată joc de tot ceea ce înfăptuim în folosul statului român", a declarat Cristian Andrei.

Aceasta este prima zi de protest a finanţiştilor din Neamţ.

Cristian Andrei a precizat că nu poate estima durata protestului ca zile, pentru că depinde de răspunsul pe care îl vor oferi factorii decidenţi.

VEZI ȘI: Vameșii protestează după noua lege a salarizării: Controale mult mai stricte și timpi de așteptare mai mari la frontieră

De asemenea, angajaţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Buzău au declanşat un nou protest spontan, nemulţumiţi de prevederile noii legi a salarizării, context în care sindicaliştii au atras atenţia că oamenii vor ajunge să nu mai vină la muncă.

Sindicaliştii apreciază că, prin noua lege a salarizării, angajaţilor li se vor diminua câştigurile lunare şi cer o grilă de salarizare separată în familia ocupaţională Finanţe.

"Astăzi suntem în a doua zi de proteste, toţi angajaţii ANAF protestează pentru lipsa de respect pe care ne-o arată guvernanţii vizavi de importanţa muncii noastre. Vom protesta până în momentul în care o să înţeleagă că suntem importanţi şi trebuie să fim respectaţi şi, dacă nu vor înţelege, o să ajungem să nu mai venim la muncă deloc. Închidem uşile. Astăzi va fi un protest spontan, toată lumea este nemulţumită. Toţi sunt în holuri şi vor să închidă activitatea", a declarat, pentru AGERPRES, liderul Sindicatului Finanţelor Publice Buzău, Adrian Radu.

Joi, în jur de 150 de angajaţi din cadrul AJFP Buzău au organizat un protest spontan în faţa instituţiei, atrăgând atenţia că, prin noua lege a salarizării, funcţionarii publici şi cu funcţii publice de execuţie pierd la salariu 2.000 de lei, iar funcţiile publice de conducere pierd 4.300 de lei, potrivit Agerpres.