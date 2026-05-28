Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) răspunde controverselor privind Radio Chișinău / Andras Demeter. Precizările directorului general Robert Schwartz

Conducerea SRR evidențiază că postul, lansat în anul 2011 ca o continuare a tradiției Radio Basarabia, este un proiect legitim și necesar pentru publicul din Republica Moldova. Radio Chișinău emite exclusiv în limba română.

Mai mult, promovează valorile culturale și democratice comune României și Republicii Moldova și oferă informații corecte și conținut de calitate pentru vorbitorii de limbă română de peste Prut, se arată într-un comunicat transmis de SRR.

Clarificările directorului SRR Robert Schwarz

”Precizări ale Președintelui Director General al SRR despre înființarea Radio Chișinău (28 mai 2026) În contextul recentei dezbateri publice în care apar referiri la înființarea postului Radio Chișinău,

Societatea Română de Radiodifuziune consideră necesar să transmită o serie de precizări despre rolul și importanța acestui post de radio. Radio România nu dorește să intervină în disputa publică actuală. Considerăm însă important să reafirmăm faptul că Radio Chișinău reprezintă un proiect legitim și necesar, aflat în slujba ascultătoarelor şi ascultătorilor din Republica Moldova și a interesului național al României.

Radio Chișinău a fost lansat la 1 decembrie 2011, în perioada mandatului de Președinte Director General al domnului András István Demeter, continuând o tradiție istorică începută în anul 1939, odată cu inaugurarea Radio Basarabia – primul studio regional al Radiodifuziunii Române și al doilea după Radio București.

După 72 de ani, Societatea Română de Radiodifuziune a relansat la Chișinău prezența Radio România, reafirmând astfel legătura firească dintre spațiul cultural și lingvistic românesc de pe cele două maluri ale Prutului. În acest an, Radio Chișinău împlinește 15 ani de existență și activitate neîntreruptă în serviciul publicului din Republica Moldova”, a transmis Robert C. Schwartz Preşedinte - Director General al Societății Române de Radiodifuziune.

Ce și-a propus încă de la lansare Radio Chișinău

”Încă de la lansare, Radio Chișinău și-a propus să ofere o alternativă reală într-un spațiu mediatic puternic concurențial, dominat de posturi care emit în limba rusă sau alternativ în limbile rusă și română. Prin emisia exclusiv în limba română, Radio Chișinău contribuie la promovarea valorilor culturale, lingvistice și spirituale românești și reprezintă o autentică punte de legătură între România și Republica Moldova.

Necesitatea acestui proiect derivă din nevoia constantă a vorbitorilor de limbă română de peste Prut de a avea acces la informație corectă, echilibrată și relevantă, la conținut cultural, educativ și de divertisment de calitate, precum și la o perspectivă jurnalistică profesionistă și echidistantă.

Conținutul editorial al postului reflectă, în mod constant, relația specială dintre România și Republica Moldova, fundamentată pe comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții, precum și pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Societatea Română de Radiodifuziune reafirmă faptul că Radio Chișinău servește atât comunitatea românească din Republica Moldova, cât și interesul național al României, prin consolidarea spațiului comun de limbă, cultură și valori democratice”, a mai afirmat Robert C. Schwartz Preşedinte - Director General al Societății Române de Radiodifuziune.

Scandalul înregistrărilor și demisia lui Andras Demeter

Precizările conducerii SRR vin în contexul scandalului din jurul fostului ministru al Culturii Andras Demeter. Amintim că înregistrări controversate au apărut în spațiul public, luni, între Demeter Andras și angajați ai Ministerului Culturii. Demeter Andras a readus în discuție un episod din 2012, când a fost audiat la Parchetul General într-un dosar cu privire la achiziția Radio Chișinău de către Radio România. El ar fi utilizat un limbaj vulgar, pe care l-a negat.

