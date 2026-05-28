€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) răspunde controverselor privind Radio Chișinău / Andras Demeter. Precizările directorului general Robert Schwartz
Data publicării: 28 Mai 2026

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) răspunde controverselor privind Radio Chișinău / Andras Demeter. Precizările directorului general Robert Schwartz
Autor: Andrei Itu

radio romania Imagine cu sediul Radio România. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Societatea Română de Radiodifuziune a transmis precizări, prin vocea președintelui director general al SRR Robert Schwarz, în contextul dezbaterilor publice recente privind înființarea și rolul Radio Chișinău.

Conducerea SRR evidențiază că postul, lansat în anul 2011 ca o continuare a tradiției Radio Basarabia, este un proiect legitim și necesar pentru publicul din Republica Moldova. Radio Chișinău emite exclusiv în limba română. 

Mai mult, promovează valorile culturale și democratice comune României și Republicii Moldova și oferă informații corecte și conținut de calitate pentru vorbitorii de limbă română de peste Prut, se arată într-un comunicat transmis de SRR.

Clarificările directorului SRR Robert Schwarz

”Precizări ale Președintelui Director General al SRR despre înființarea Radio Chișinău (28 mai 2026) În contextul recentei dezbateri publice în care apar referiri la înființarea postului Radio Chișinău,

Societatea Română de Radiodifuziune consideră necesar să transmită o serie de precizări despre rolul și importanța acestui post de radio. Radio România nu dorește să intervină în disputa publică actuală. Considerăm însă important să reafirmăm faptul că Radio Chișinău reprezintă un proiect legitim și necesar, aflat în slujba ascultătoarelor şi ascultătorilor din Republica Moldova și a interesului național al României.

Radio Chișinău a fost lansat la 1 decembrie 2011, în perioada mandatului de Președinte Director General al domnului András István Demeter, continuând o tradiție istorică începută în anul 1939, odată cu inaugurarea Radio Basarabia – primul studio regional al Radiodifuziunii Române și al doilea după Radio București.

După 72 de ani, Societatea Română de Radiodifuziune a relansat la Chișinău prezența Radio România, reafirmând astfel legătura firească dintre spațiul cultural și lingvistic românesc de pe cele două maluri ale Prutului. În acest an, Radio Chișinău împlinește 15 ani de existență și activitate neîntreruptă în serviciul publicului din Republica Moldova”, a transmis Robert C. Schwartz Preşedinte - Director General al Societății Române de Radiodifuziune.

Ce și-a propus încă de la lansare Radio Chișinău

”Încă de la lansare, Radio Chișinău și-a propus să ofere o alternativă reală într-un spațiu mediatic puternic concurențial, dominat de posturi care emit în limba rusă sau alternativ în limbile rusă și română. Prin emisia exclusiv în limba română, Radio Chișinău contribuie la promovarea valorilor culturale, lingvistice și spirituale românești și reprezintă o autentică punte de legătură între România și Republica Moldova.

Necesitatea acestui proiect derivă din nevoia constantă a vorbitorilor de limbă română de peste Prut de a avea acces la informație corectă, echilibrată și relevantă, la conținut cultural, educativ și de divertisment de calitate, precum și la o perspectivă jurnalistică profesionistă și echidistantă.

Conținutul editorial al postului reflectă, în mod constant, relația specială dintre România și Republica Moldova, fundamentată pe comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții, precum și pe susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Societatea Română de Radiodifuziune reafirmă faptul că Radio Chișinău servește atât comunitatea românească din Republica Moldova, cât și interesul național al României, prin consolidarea spațiului comun de limbă, cultură și valori democratice”, a mai afirmat Robert C. Schwartz Preşedinte - Director General al Societății Române de Radiodifuziune.

Scandalul înregistrărilor și demisia lui Andras Demeter

Precizările conducerii SRR vin în contexul scandalului din jurul fostului ministru al Culturii Andras Demeter. Amintim că înregistrări controversate au apărut în spațiul public, luni, între Demeter Andras și angajați ai Ministerului Culturii. Demeter Andras a readus în discuție un episod din 2012, când a fost audiat la Parchetul General într-un dosar cu privire la achiziția Radio Chișinău de către Radio România. El ar fi utilizat un limbaj vulgar, pe care l-a negat.

Vezi și - EXCLUSIV Reacția lui Ducu Bertzi în controversa din jurul ministrului Demeter Andras: De aici au început necazurile

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

radio chisinau
andras demeter
srr
radio romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Noi acuzații contra lui Andrew Tate. Procurorii DIICOT extind ancheta
Publicat acum 10 minute
Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Germania și Spania se opun eliminării Huawei din rețeaua de telecomunicații a Uniunii Europene
Publicat acum 1 ora si 9 minute
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar aprobarea finală e la Donald Trump (Axios)
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, la Interviurile DCNews
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
Publicat acum 8 ore si 41 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială
Publicat acum 11 ore si 35 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 9 minute
Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close