Polițiști rutieri din București, anchetați după ce ar fi luat mită pentru mușamalizarea unui accident

Patru poliţişti de la Brigada Rutieră a Capitalei au fost plasaţi în arest la domiciliu de către judecători, într-un dosar în care sunt acuzaţi că ar fi primit aproximativ 2.000 de euro pentru a muşamaliza un accident rutier provocat de un şofer aflat sub influenţa alcoolului.

Cei patru au fost reţinuţi în urmă cu două zile de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fiind cercetaţi pentru luare de mită şi complicitate la fals în declaraţii. Joi, instanţa a decis ca aceştia să fie plasaţi în arest la domiciliu.

Conform unui comunicat al Parchetului, în noaptea de 23/24 ianuarie 2026, poliţiştii s-au deplasat la locul unui accident rutier produs pe o stradă din municipiul Bucureşti, Sector 5, în care a fost implicat un autoturism. Evenimentul s-a soldat cu avarierea semnificativă a gardului unui imobil, izbucnirea unui incendiu la autoturismul implicat, care a ars în totalitate, precum şi deteriorarea prin efect termic a altor bunuri aflate în apropiere.

În schimbul unei sume de bani primite prin intermediari, inculpaţii au acceptat varianta mincinoasă accidentului

La faţa locului s-a prezentat o femeie, care a declarat că ea a condus autovehiculul implicat în accident.

"Ancheta a stabilit că inculpaţii au constatat la acel moment că declaraţia persoanei respective nu corespundea realităţii, cunoscând că adevăratul conducător auto era fratele acesteia, care consumase băuturi alcoolice anterior producerii accidentului. Cu toate acestea, în schimbul unei sume de bani primite prin intermediari, inculpaţii au acceptat şi valorificat versiunea necorespunzătoare adevărului, procedând la testarea cu aparatul etilotest a persoanei respective, al cărei rezultat a fost negativ, şi înlesnind astfel furnizarea de către aceasta a unor declaraţii false la Biroul Accidente Uşoare din cadrul Brigăzii Rutiere, în urma cărora adevăratul conducător auto nu a suportat nicio consecinţă legală pentru fapta sa. Suma pretinsă şi primită cu titlu de mită de cei patru inculpaţi, prin intermediari, a fost de 10.000 de lei şi 50 de euro", susţin procurorii.

Au fost plasaţi sub control judiciar alţi trei inculpaţi

În acelaşi dosar, au fost plasaţi sub control judiciar alţi trei inculpaţi:

* o femeie în vârstă de 38 de ani (sora adevăratului conducător auto), care a declarat în mod nereal în faţa poliţiştilor că ea condusese autoturismul implicat în accident şi a remis acestora, prin intermediari, suma de bani cu titlu de mită, determinând întocmirea unui proces-verbal de sancţionare contravenţională care atesta în mod fals că ea ar fi fost conducătorul auto responsabil de producerea accidentului, aceasta fiind cercetată pentru comiterea infracţiunilor de dare de mită, fals în declaraţii şi participaţie improprie la fals intelectual;

* un bărbat în vârstă de 30 de ani, care o însoţea pe aceasta la faţa locului şi care a intermediat remiterea sumei de bani către poliţişti, fiind cercetat pentru complicitate la dare de mită.

* un bărbat în vârstă de 35 de ani (adevăratul conducător auto), care consumase băuturi alcoolice anterior producerii accidentului şi care a determinat-o pe sora sa să preia asupra ei răspunderea pentru accident şi să ofere sumele de bani cu titlu de mită către poliţişti, fiind cercetat pentru instigare la dare de mită şi instigare la fals în declaraţii.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Doi bărbați din Bacău, prinși în flagrant în timp ce ofereau mită în valoare de 2.500 de euro unui polițist

