Ciolacu confirmă dezvăluirile lui Sebastian Ghiță după drona prăbușită la Galați: România a avut un sistem anti-dronă din Germania

Prăbușirea unei drone rusești peste un bloc din Galați a reaprins tensiunile legate de vulnerabilitățile sistemului de apărare al României și a deschis o nouă controversă. În plin scandal, Sebastian Ghiță a susținut, cu probe, că România ar fi avut la dispoziție, gratuit, un sistem anti-dronă performant din partea Germaniei, însă acesta ar fi fost returnat pentru a face loc unor capabilități plătite, susținute de ministrul interimar USR Radu Miruță și de actualul guvern demis condus de Ilie Bolojan. Subiectul a fost comentat și de fostul premier Marcel Ciolacu, într-o intervenție la România TV, în emisiunea „Cutia Neagră”, moderată de jurnalistul Silviu Mănăstire, unde a confirmat existența sistemului anti-dronă oferit de Germania.

"Confirm că România a beneficiat de un sistem anti-dronă de la Germania"

"România a avut mai multe contracte cu mai multe țări membre NATO pentru a cumpăra niște capabilități în ceea ce privește sistemul anti-drone. Se știe faptul că Germania deține, în acest moment, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, cel mai performant sistem anti-dronă. Cu adevărat, au existat discuții, iar România a beneficiat de acel sistem anti-dronă pentru o perioadă limitată de timp. Mai departe, Ministerul Apărării este cel care decide ce capabilități este cel mai bine să cumpere sau nu. Franța a fost și ea alături de România. Am beneficiat de la statul francez de anumite radare foarte performante. Hai să fim corecți, aceste drone nu au fost îndreptate către statul român. Aceste drone au fost slăbite de apărarea ucraineană și, mai apoi, deviate spre România. E un lucru care se poate întâmpla și cunoaștem cu toții asta. Confirm că România a beneficiat, gratuit, de un sistem anti-dronă de la Germania. Președintele României, fiind Comandantul Suprem al Armatei, deține toate aceste informații. Deciziile luate de Ministerul Apărării sunt la dispoziția Președintelui României și la dispoziția CSAT-ului.

"Este inacceptabil ce s-a întâmplat astăzi la Galați"

Nu mai știu exact când a fost returnat acest sistem și nu sunt îndreptățit, în acest moment, să spun aceste detalii. Nu am nicio problemă să vă spun că, la discuțiile avute personal cu fostul cancelar Olaf Scholz, la rugămintea mea, Germania ne-a pus la dispoziție acest sistem. Este inacceptabil ce s-a întâmplat astăzi la Galați, din punctul meu de vedere, ca fost prim-ministru. Am înțeles, sunt acel fost prim-ministru cu acel deficit mare. Am înțeles toate aceste povești spuse, dar, pe timpul meu, și chiar și pe timpul domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, nu a existat așa ceva. Achizițiile în zona militară se fac, în primul rând, de către Ministerul Apărării. Repet, se știa foarte bine că Germania deține, la nivel european, deci exceptând partenerul strategic SUA, cel mai bun sistem anti-dronă. Nu am ce să-mi reproșez cât am fost prim-ministru pe acest aspect al securității. Trebuie să înțelegem că avem cea mai lungă graniță cu o țară aflată în război, Ucraina, și, de aici, toți cei care ajungem la putere trebuie să știm că avem multe cerințe de îndeplinit. Este un accident nefericit. Ministrul Apărării și prim-ministrul României trebuie să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat, cum și eu am răspuns, la timpul meu, pentru orice incident. Este de nepermis ca acest lucru să se întâmple noaptea, prim-ministrul să nu-și schimbe programul, să nu revină în România dintr-odată, iar ministrul Apărării să nu iasă cu explicații. Nu se întâmpla în niciun stat democratic acest lucru", a explicat Marcel Ciolacu.

