Invitata acestei ediții DC Anima este Enia, o femelă de 3 ani din rasa Cane Corso, care impresionează prin masa musculară specifică rasei și prin atitudinea calmă. Deși are o prezență puternică, Enia este un câine stabil, liniștit și adaptabil la stilul de viață al stăpânului.

Forță și disciplină, nu agresivitate

Contrar percepțiilor greșite, Cane Corso nu este un câine agresiv prin natură. Dimpotrivă, este un animal echilibrat, care răspunde la cerințele stăpânului și poate fi atât activ, cât și extrem de liniștit. Protecția pe care o oferă este una controlată, bazată pe atașament și dresaj.

Despre particularitățile rasei vorbește Cristina Constantin, crescător autorizat din 2018 și instructor de dresaj canin. Ea explică faptul că achiziția unui câine de rasă, în special un Cane Corso, nu este un proces rapid, ci unul care implică așteptare și selecție atentă a puilor.

„Cane Corso nu este o rasă pe care o poți găsi oricând. Eu am așteptat aproape un an până am primit un pui, pentru că atunci când vrei un animal de rasă nu e ca și cum te așteaptă câinii într-un castel, suni și a doua zi îl primești. Eu am vrut un câine pe care să ăl duc la expoziții. Crescătorul mi-a recomandat pe care să îl iau dintre cei doi pui. Și a avut dreptate, a fost un exemplar reușit. Eu îi îndemn pe toți să asculte ce zice crescătorul pentru că el îi observă zi de zi și știe să îți recomande ce ai nevoie”, explică Cristina Constantin.

Emisiunea DC Anima pune accent pe legătura profundă dintre om și câine și pe modul în care educația și alegerea corectă influențează comportamentul acestuia. Astfel, chiar și un câine impunător poate fi de fapt un companion loial și stabil.

