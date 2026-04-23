€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0924
|
$ 4.3551
 
DCNews Stiri Cane Corso, o rasă impunătoare, dar echilibrată: forță, calm și loialitate în prim-plan la DC Anima - VIDEO
Data actualizării: 22:18 23 Apr 2026 | Data publicării: 20:09 23 Apr 2026

EXCLUSIV Cane Corso, o rasă impunătoare, dar echilibrată: forță, calm și loialitate în prim-plan la DC Anima - VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

Vineri, 24 aprilie, de la ora 19:00, DC Anima aduce în fața publicului una dintre cele mai spectaculoase și controversate rase canine – Cane Corso.

Invitata acestei ediții DC Anima este Enia, o femelă de 3 ani din rasa Cane Corso, care impresionează prin masa musculară specifică rasei și prin atitudinea calmă. Deși are o prezență puternică, Enia este un câine stabil, liniștit și adaptabil la stilul de viață al stăpânului.

Citește și: Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă - VIDEO

Forță și disciplină, nu agresivitate

Contrar percepțiilor greșite, Cane Corso nu este un câine agresiv prin natură. Dimpotrivă, este un animal echilibrat, care răspunde la cerințele stăpânului și poate fi atât activ, cât și extrem de liniștit. Protecția pe care o oferă este una controlată, bazată pe atașament și dresaj.

Despre particularitățile rasei vorbește Cristina Constantin, crescător autorizat din 2018 și instructor de dresaj canin. Ea explică faptul că achiziția unui câine de rasă, în special un Cane Corso, nu este un proces rapid, ci unul care implică așteptare și selecție atentă a puilor.

„Cane Corso nu este o rasă pe care o poți găsi oricând. Eu am așteptat aproape un an până am primit un pui, pentru că atunci când vrei un animal de rasă nu e ca și cum te așteaptă câinii într-un castel, suni și a doua zi îl primești. Eu am vrut un câine pe care să ăl duc la expoziții. Crescătorul mi-a recomandat pe care să îl iau dintre cei doi pui. Și a avut dreptate, a fost un exemplar reușit. Eu îi îndemn pe toți să asculte ce zice crescătorul pentru că el îi observă zi de zi și știe să îți recomande ce ai nevoie”, explică Cristina Constantin. 

Emisiunea DC Anima pune accent pe legătura profundă dintre om și câine și pe modul în care educația și alegerea corectă influențează comportamentul acestuia. Astfel, chiar și un câine impunător poate fi de fapt un companion loial și stabil.

Nu rata vineri, 24 aprilie, ora 19:00, o ediție DC Anima dedicată rasei Cane Corso, unde descoperim împreună cu Cristina Constantin adevărata natură a acestor câini. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cane corso
caini
dc anima
crescatori de animale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Papa Leon al XIV-lea: Extinderea binecuvântărilor pentru cuplurile de același sex ar putea diviza Biserica
Publicat acum 13 minute
Paradox legat de Ilie Bolojan. Măsura pe care a luat-o contrazice locul unde merge cu „discreție”
Publicat acum 49 minute
Viitor incert pentru securitatea Europei: Cât va mai dura sprijinul SUA, potrivit lui Macron
Publicat acum 59 minute
Ruth Slenczynska, ultima elevă în viață a celebrului pianist Rachmaninoff, a murit la vârsta de 101 de ani
Publicat acum 1 ora si 6 minute
De ce elevii români au rezultate slabe la testele PISA: Unde greșește sistemul și care e soluția / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat
Publicat acum 7 ore si 26 minute
POT s-a desființat astăzi. Se negociază Puterea vot cu vot! Bogdan Chirieac îl laudă pe Nicușor Dan: Omul ăsta chiar calcă a președinte!
Publicat acum 5 ore si 16 minute
Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre demisia lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Ruperea Coaliției schimbă jocul politic. Remus Ștefureac prezice o reconfigurare a intenției de vot
Publicat acum 11 ore si 1 minut
Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close