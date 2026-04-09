DCNews Stiri Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă
Data actualizării: 20:56 09 Apr 2026 | Data publicării: 20:54 09 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

„Ciobănescul mioritic, unul dintre cei mai cunoscuți câini ciobănești din România”, este subiectul acestei săptămâni la DC Anima.

Parte din patrimoniul național, ciobănescul mioritic este una dintre cele patru rase românești recunoscute, un simbol al tradiției și al echilibrului dintre forță și loialitate. Într-o ediție specială, vorbim despre originea rasei, standardele oficiale, dar și despre rolul crescătorilor autorizați în păstrarea acestor linii pure.

Alături de gazda emisiunii, Tudorm Tim Ionescu, se vor afla două exemplare superbe, doi frați, un mascul și o femelă, împreună cu stăpânii lor, Irinel Dumitrescu și soția sa, Cerasela, care vor dezvălui din experiența lor directă cu această rasă impresionantă.

Cum a evoluat standardul rasei

Standardul a fost adoptat în anul 2002, atunci s-a modificat vechiul standard de prin anii 80, în 2005 rasa a fost provizoriu acceptată de Federația Chinologică Internațională și în 2015 a fost omologată definitiv. Ciobănescul carpatin și cel mioritic au fost omologați în același timp.

Dacă vrei să descoperi povestea fascinantă a acestor câini și să înțelegi ce îi face atât de speciali, nu rata DC Anima, vineri, 10 aprilie, de la ora 19:00. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Israelul anunță negocieri directe cu Libanul pentru dezarmarea Hezbollah
Publicat acum 10 minute
Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă
Publicat acum 15 minute
Premierul Groenlandei îi răspunde lui Trump: Nu suntem o bucată de gheață
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Iubitul influenceriței Ioana Grama i-a cunoscut fiica: „Ea a văzut mai degrabă o prietenie, decât o relație între noi”
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Chirieac: Nicușor Dan a refuzat să fie o marionetă în mâinile USR-ului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 34 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 28 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iran cere despăgubiri la ONU pentru sancțiuni
Publicat acum 12 ore si 23 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 11 ore si 27 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 11 ore si 45 minute
Paște ortodox 2026: De ce ouăle roșii se vopsesc în Joia Mare. Ce pățești dacă le faci vineri
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
