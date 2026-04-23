Ruth Slenczynska, ultima elevă în viață a celebrului pianist Rachmaninoff, a murit la vârsta de 101 de ani

Născută în 1925, în California, din părinți polonezi, Ruth Slenczynska a fost unul dintre cei mai spectaculoși copii-minune ai secolului XX. A susținut primul recital la doar patru ani și a debutat alături de o orchestră completă la Paris, la vârsta de șapte ani, conform BBC.

Criticii vremii o descriau drept un fenomen rar, iar presa americană nota încă din anii ’30 că reprezintă „un dar generos al naturii”. De-a lungul carierei, a cântat pentru cinci președinți ai Statelor Unite, inclusiv într-un duet la patru mâini cu Harry Truman, la Casa Albă.

A continuat să concerteze până la vârsta de 90 de ani, iar ultimul său album a fost lansat în 2022.

Relația cu Rachmaninoff: de la teamă la prietenie

Întâlnirea cu Serghei Rachmaninoff a avut loc în 1934, după ce tânăra pianistă l-a înlocuit într-un concert anulat din cauza unei probleme medicale.

Inițial intimidată, Slenczynska avea doar nouă ani când a ajuns în fața marelui maestru, în apartamentul acestuia din Paris. Momentul s-a transformat rapid într-o relație de mentorat și prietenie de durată.

Rachmaninoff a remarcat talentul ei excepțional, iar artista a rămas profund marcată de influența acestuia, păstrând inclusiv un dar simbolic, un ou Fabergé, primit de la compozitor.

„Un copil interzis”: disciplina dură impusă de tată

Succesul precoce a venit însă cu un preț. Tatăl său, Josef Slenczynski, fost violonist și director al Conservatorului din Varșovia, a impus un regim extrem de strict, obligând-o să exerseze până la nouă ore pe zi.

În autobiografia sa, „Forbidden Childhood”, pianista descria copilăria ca fiind una lipsită de libertate, în care nu avea voie să se comporte ca un copil obișnuit.

La 15 ani, a decis să rupă legăturile cu familia și să renunțe temporar la cariera de concertistă, alegând să studieze psihologia în California.

Revenirea pe scenă și consacrarea internațională

După o pauză de peste un deceniu, Slenczynska a revenit în muzică, construindu-și o a doua carieră impresionantă. A fost în turneu cu orchestra Boston Pops și a înregistrat numeroase albume pentru casa Decca Records, fiind apreciată mai ales pentru interpretările din Frédéric Chopin.

În paralel, a devenit și o profesoară influentă, publicând lucrări de referință despre tehnica pianistică și activând în mediul universitar.

Ultimii ani și moartea

Ruth Slenczynska a murit liniștit într-un azil din California, potrivit fostei sale eleve, Shelly Moorman-Stahlman. Aceasta a declarat că artista a rămas lucidă și energică până în ultimele zile, cântând chiar la pian în timpul unor vizite recente.

„În această seară, cerul a câștigat un înger foarte special”, a transmis Moorman-Stahlman, precizând că starea de sănătate a pianistei s-a deteriorat în urma mai multor căzături.

Un ultim omagiu muzical

Ultimul său album, „My Life In Music”, lansat în 2022, a inclus lucrări de Rachmaninoff, Bach și Debussy, interpretate cu o profundă încărcătură emoțională.

Printre piesele preferate s-a numărat și „Preludiul în Fa major” de Chopin, despre care artista spunea că și-ar dori să fie cântat „când va urca la cer”.

Detalii privind ceremonia de comemorare și un concert omagial urmează să fie anunțate în perioada următoare.