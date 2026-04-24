Roci misterioase pe Marte: numeroși "solzi de dragon" descoperiți de roverul Curiosity al NASA

O regiune a planetei Marte este acoperită de un număr surprinzător de caracteristici geologice care seamănă cu niște aglomerări de solzi gigantici de reptile fosilizate, conform unor imagini recente. Aceste structuri ar putea avea legături cu apa din trecutul acestei planete, transmite vineri Space.com.

Solzi asemănători celor ai unor reptile fosilizate, pe Marte

Roverul Curiosity al NASA a fotografiat aceste roci ciudate, când se îndrepta spre Antofagasta - un crater de impact relativ tânăr, cu o lăţime de 10 metri, aflat pe versanţii Muntelui Sharp (numit şi Aeolis Mons), ce se află în craterul Gale, mai mare, în apropierea ecuatorului lui Marte.

Fotografii alb-negru ale "solzilor" au fost publicate de NASA pe data de 14 aprilie 2026, în timp ce o imagine color de aproape a rocilor a fost distribuită online a doua zi de Kevin M. Gill, inginer de software şi zboruri spaţiale la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, specializat în procesarea imaginilor. Pozele au fost făcute pe 7 aprilie şi, respectiv, 13 aprilie - numite şi Sol 4859, respectiv Sol 4865 în calendarul marţian.

Forma neobişnuită şi aglomerarea strânsă a acestor roci au atras comparaţii cu solzii reptilelor, cum ar fi crocodilienii, în timp ce unii comentatori au glumit că formaţiunile arată ca solzii de dragon.

Acum, nu este clar câte dintre rocile asemănătoare solzilor au fost fotografiate sau cât de mari sunt.

Chiar dacă cercetătorii nu au fost şocaţi să vadă aceste roci cu aspect de solzi, ei s-au declarat surprinşi de cantitatea lor mare din zonă.

"Multe dintre rocile peste care am trecut cu roverul au aceste texturi incredibile - mii de poligoane în formă de fagure de miere le traversează suprafaţa", a scris Abigail Fraeman, om de ştiinţă la JPL, în postarea pe blog. "Am mai văzut roci cu modele poligonale ca acestea înainte, dar nu păreau atât de abundente".

Ce a fost văzut anterior pe Marte

Poligoane cu o formă similară, asemănătoare fagurilor, au fost observate anterior pe Marte, atât la scară mică, cât şi mare. În aceste cazuri anterioare, formele erau adesea legate de uscarea noroiului umed sau a cristalelor de gheaţă care se mişcau sub suprafaţa marţiană. Cu toate acestea, este prea devreme pentru ca oamenii de ştiinţă să spună exact cum s-au format "solzii" din imagini.

Curiosity a colectat "o mulţime de imagini şi date chimice care ne vor ajuta să distingem între diferite ipoteze privind modul în care s-au format texturile fagurelui", a mai spus Fraeman, notează Agerpres.