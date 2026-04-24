Roci misterioase pe Marte: numeroși "solzi de dragon" descoperiți de roverul Curiosity al NASA
Data actualizării: 15:12 24 Apr 2026 | Data publicării: 15:12 24 Apr 2026

Roci misterioase pe Marte: numeroși "solzi de dragon" descoperiți de roverul Curiosity al NASA
Autor: Andrei Itu

planeta Marte Imagine cu planeta Marte. Foto: Pixabay

O regiune a planetei Marte este acoperită de un număr surprinzător de caracteristici geologice care seamănă cu niște aglomerări de solzi gigantici de reptile fosilizate, conform unor imagini recente. Aceste structuri ar putea avea legături cu apa din trecutul acestei planete, transmite vineri Space.com.

Solzi asemănători celor ai unor reptile fosilizate, pe Marte

Conform unor imagini recente, o zonă a planetei Marte este acoperită de solzi asemănători celor ai unor reptile fosilizate, arată imagini recente. Potrivit publicației Space.com, aceste structuri ar putea fi legate de prezența apei în trecutul planetei.

Foto

Roverul Curiosity al NASA a fotografiat aceste roci ciudate, când se îndrepta spre Antofagasta - un crater de impact relativ tânăr, cu o lăţime de 10 metri, aflat pe versanţii Muntelui Sharp (numit şi Aeolis Mons), ce se află în craterul Gale, mai mare, în apropierea ecuatorului lui Marte.

Fotografii alb-negru ale "solzilor" au fost publicate de NASA pe data de 14 aprilie 2026, în timp ce o imagine color de aproape a rocilor a fost distribuită online a doua zi de Kevin M. Gill, inginer de software şi zboruri spaţiale la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, specializat în procesarea imaginilor. Pozele au fost făcute pe 7 aprilie şi, respectiv, 13 aprilie - numite şi Sol 4859, respectiv Sol 4865 în calendarul marţian.

Formațiuni asemănătoare solzilor de reptilă pe Marte. Cercetătorii sunt surprinși de numărul lor

Forma neobişnuită şi aglomerarea strânsă a acestor roci au atras comparaţii cu solzii reptilelor, cum ar fi crocodilienii, în timp ce unii comentatori au glumit că formaţiunile arată ca solzii de dragon.

Acum, nu este clar câte dintre rocile asemănătoare solzilor au fost fotografiate sau cât de mari sunt.

Chiar dacă cercetătorii nu au fost şocaţi să vadă aceste roci cu aspect de solzi, ei s-au declarat surprinşi de cantitatea lor mare din zonă.

"Multe dintre rocile peste care am trecut cu roverul au aceste texturi incredibile - mii de poligoane în formă de fagure de miere le traversează suprafaţa", a scris Abigail Fraeman, om de ştiinţă la JPL, în postarea pe blog. "Am mai văzut roci cu modele poligonale ca acestea înainte, dar nu păreau atât de abundente".

Ce a fost văzut anterior pe Marte

Poligoane cu o formă similară, asemănătoare fagurilor, au fost observate anterior pe Marte, atât la scară mică, cât şi mare. În aceste cazuri anterioare, formele erau adesea legate de uscarea noroiului umed sau a cristalelor de gheaţă care se mişcau sub suprafaţa marţiană. Cu toate acestea, este prea devreme pentru ca oamenii de ştiinţă să spună exact cum s-au format "solzii" din imagini.

Curiosity a colectat "o mulţime de imagini şi date chimice care ne vor ajuta să distingem între diferite ipoteze privind modul în care s-au format texturile fagurelui", a mai spus Fraeman, notează Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Trafic de droguri în Prahova: Șapte persoane cercetate, două arestate preventiv
Publicat acum 32 minute
Momentul în care relația dintre ministrul Sănătății și Ilie Bolojan s-a deteriorat. Rogobete: Ar fi creat un haos în sistemul de sănătate
Publicat acum 37 minute
Roci misterioase pe Marte: numeroși "solzi de dragon" descoperiți de roverul Curiosity al NASA
Publicat acum 39 minute
Uranus în Gemeni, 2026-2033. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 44 minute
Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari și polițiști, dar și stagiul minim de cotizare: Nu se mai poate să fie 15- 20 de ani, trebuie să fie mult mai mare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 59 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 5 ore si 39 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
Publicat acum 6 ore si 24 minute
Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie
Publicat acum 6 ore si 37 minute
UPDATE/ Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap. Acesta va fi externat
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
