Percheziții în operațiunea JUPITER: Achiziții publice de lucrări de construcții cu documente false

”În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 8 iunie 2026, polițiștii Serviciului...

”În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 8 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vaslui, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară.

Astăzi, 8 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Vaslui, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Bârlad și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vaslui, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție, la adrese din municipiul Bârlad și comuna Ivești, județul Vaslui (la punctele de lucru ale unor societăți comerciale și la domiciliile a trei administratori de societăți comerciale).

Achiziții publice de construcții cu documente false

În urma cercetărilor efectuate a reieșit că, în cursul anului 2024, trei societăți comerciale ar fi participat la proceduri de achiziție publică de lucrări de construcții și ar fi depus, în cadrul ofertelor tehnice, documente false/falsificate ce ar fi atestat pregătirea și disponibilitatea unor specialiști.

În această cauză sunt efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate diverse mijloace de probă ce pot servi la soluționarea cauzei.

Ancheta este în curs de desfășurare, fiind continuate cercetările în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale” anunță Poliția Română.