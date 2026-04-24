Prințul Harry ripostează după ce a fost numit „membru al familiei regale fără atribuții”

Prințul Harry a transmis un mesaj clar privind statutul său în familia regală britanică, în cadrul unui interviu acordat postului ITV, vineri, 24 aprilie, în timpul unei vizite neanunțate în Ucraina.

Întrebat dacă se regăsește în descrierea de „membru al familiei regale fără atribuții oficiale”, ducele de Sussex a respins categoric formularea: „Nu. Voi face întotdeauna parte din familia regală”, conform People.

Afirmația vine la șase ani după retragerea sa și a soției sale, Meghan Markle, din rolurile regale active, o decizie care a generat tensiuni majore în interiorul monarhiei britanice.

„Fac ceea ce m-am născut să fac”

În același interviu, Harry a subliniat că activitatea sa actuală reflectă vocația personală, chiar și în afara cadrului oficial al Casei Regale.

„Sunt aici și fac lucrurile pentru care m-am născut. Îmi place să vin în aceste călătorii și să-i sprijin pe cei pe care i-am cunoscut și, sper, să atrag atenția asupra unor probleme care dispar din știri”, a declarat acesta.

Vizita sa a inclus participarea la activități desfășurate de organizația umanitară HALO Trust, în apropiere de orașul Bucha, o zonă grav afectată de conflict.

Implicarea lui Harry în această cauză are o puternică încărcătură simbolică, amintind de acțiunile mamei sale, Prințesa Diana, care în 1997 a atras atenția globală asupra pericolului minelor antipersonal, după ce a traversat un câmp minat în Angola.

De la „Megxit” la independență financiară

În ianuarie 2020, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat intenția de a se retrage din rolurile de membri „seniori” ai familiei regale, dorind să devină independenți financiar și să își împartă timpul între Regatul Unit și America de Nord.

Decizia a fost urmată de celebrul Summitul de la Sandringham, unde au participat Regele Charles al III-lea, Prințul William și Regina Elisabeta a II-a.

În urma negocierilor, monarhia a stabilit o perioadă de tranziție de un an, după care s-a decis că Harry și Meghan nu vor mai reveni la îndatoririle regale. Regina Elisabeta a II-a a exclus atunci posibilitatea unui model „pe jumătate înăuntru, pe jumătate afară”.

Rupturi, dezvăluiri și lipsa încrederii

După retragere, relația dintre ducii de Sussex și familia regală s-a deteriorat vizibil. Interviul acordat Oprah Winfrey în 2021, documentarul Harry & Meghan și volumul autobiografic Spare au adus în spațiul public tensiunile interne.

Potrivit biografei regale Sally Bedell Smith, problema centrală rămâne lipsa de încredere: „Regele și William nu au încredere în Harry și Meghan pentru niciun fel de conversație confidențială”.

Apel la reconciliere într-un context sensibil

În paralel cu declarațiile din Ucraina, Prințul Harry a vorbit recent și despre dorința de reconciliere cu familia sa, după ce a pierdut un recurs privind securitatea personală în Regatul Unit.

„Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. Nu mai are rost să continuăm să ne certăm”, a spus el, făcând referire și la starea de sănătate a tatălui său, Regele Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer.

„Viața este prețioasă. Nu știu cât timp mai are tatăl meu”, a adăugat ducele.

Un nou drum, aceleași valori

Prin intermediul fundației Archewell, Prințul Harry și Meghan Markle continuă să susțină cauze precum sănătatea mintală, sprijinul pentru veterani, drepturile femeilor și ajutorul umanitar.

Deși nu mai îndeplinește atribuții oficiale, Harry insistă că rolul său în lume rămâne unul de serviciu public — chiar și în afara instituției monarhice.

Declarațiile sale din Ucraina par să reafirme această direcție: un prinț care nu mai reprezintă oficial coroana, dar care continuă să își revendice identitatea și misiunea în slujba comunităților vulnerabile.