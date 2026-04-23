Vizele de flotant ale elevilor, verificate de polițiștii locali. Oamenii legii au bătut din ușă în ușă
Data publicării: 10:47 23 Apr 2026

Vizele de flotant ale elevilor, verificate de polițiștii locali. Oamenii legii au bătut din ușă în ușă
Autor: Doinița Manic

imagine cu un politist Părinții fac adesea vize de flotant false copiilor lor pentru a-i putea înscrie la școli mai bune. Foto: Pixabay

Polițiștii au început să bată din ușă în ușă pentru a verifica vizele de flotant ale elevilor.

În premieră, polițiștii merg din ușă în ușă pentru a verifica vizele de flotant ale elevilor, în contextul în care tot mai mulți părinți fac vize de flotant false copiilor lor pentru a-i putea înscrie la școli mai bune. Acum, oamenii legii verifică dacă aceștia chiar locuiesc la adresele respective, transmite Antena 3 CNN.

S-a întâmplat în județul Ilfov, acolo unde aproape un sfert dintre copiii înscriși până în acest moment în clasa pregătitoare au vize de flotant. Se pare că polițiștii locali au început verificările după ce li s-ar fi comunicat că, deși în localitatea Chiajna există trei școli, la două dintre ele s-ar fi depus foarte puține dosare, în timp ce la cea de-a treia unitate de învățământ sunt foarte multe dosare, instituția fiind deja supraaglomerată. În consecință, polițiștii locali din Chiajna au început să bată din ușă în ușă și au descoperit mai multe cazuri în care elevii înscriși în clasa zero nu locuiau la adresele declarate de părinți în cărțile de identitate. 

Viza de flotant, o practică răspândită în România pentru înscrierea la școală

Viza de flotant este o practică destul de răspândită în România pentru înscrierea la școală. Părinții apelează la astfel de documente pentru a reuși să își înscrie copiii la școli mai bine cotate decât cele la care se încadrează potrivit adreselor din buletin.

În consecință, adesea școlile renumite devin supraaglomerate, iar elevii învață în clase cu foarte mulți copii, studiază în două sau chiar trei schimburi.

Autoritățile avertizează că părinții riscă dosar penal pentru fals în declarații dacă fac astfel de vize de flotant false.

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Corneliu Ștefan, în vizită la noul centru de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice de la Răzvad
Publicat acum 25 minute
Deputatul Andrei Csillag, ex-POT, condamnat după ce a urcat beat la volan
Publicat acum 25 minute
Averea miliardarilor ruși crește cu 11% în ciuda sancțiunilor și a războiului din Ucraina
Publicat acum 33 minute
”La programul SAFE, PSD a fost părinte din prima clipă” spune Radu Miruță. Ministrul Apărării: Vicepremierul PSD a fost chiar încântat
Publicat acum 43 minute
Creșterea litigiilor în real estate: cum intervin avocații specializați în soluționarea disputelor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Haos cu demisiile miniștrilor PSD. Nu mai pleacă, în bloc, în timpul ședinței de Guvern, nici înainte. Ce decizie au luat
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Pică Guvernul dacă pleacă miniștrii PSD? Augustin Zegrean arată când poate fi, de fapt, sesizată CCR. ”Nu dă consultații”
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 31 minute
TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Publicat acum 4 ore si 24 minute
Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, plasat sub control judiciar de DNA
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
