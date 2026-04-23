Accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, interzis și în Turcia

Parlamentul turc a adoptat miercuri seară o lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani, a transmis agenţia oficială de presă, Anadolu, scrie AFP.

Potrivit acestei legi, minorilor sub 15 ani le va fi interzisă înregistrarea pe reţelele sociale. De asemenea, platformele digitale vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a relatat canalul de informaţii turc NTV.

Părinții turci vor putea monitoriza timpul online al copiilor

Părinţii vor dispune de instrumente pentru a monitoriza timpul petrecut în faţa ecranelor şi cheltuielile online, în timp ce în "situaţii de urgenţă", principalele platforme de socializare vor fi obligate să intervină în termen de o oră de la diseminarea conţinutului dăunător, a adăugat NTV. Legea va intra în vigoare la şase luni de la publicarea sa în monitorul oficial, a transmis Anadolu.

Tot mai multe țări discută interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani

Mai multe ţări dezbat interdicţia accesului la reţelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Preşedintele Franței Emmanuel Macron a cerut săptămâna trecută instituirea unei "zile lunare de detoxifiere digitală" pentru tineri, astfel încât aceştia să se poată reconecta cu cititul sau sportul, "vitalitatea vieţii reale", înaintea unei reuniuni europene de "coordonare" privind interzicerea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani.

Săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii a 12 ţări ale UE (Austria, Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia şi Spania) au discutat despre o restricţie similară privind accesul copiilor la reţelele sociale. Aceasta reprezintă "dublul" numărului de ţări care s-au oferit iniţial voluntare toamna trecută, ceea ce arată că măsura "câştigă teren", a spus cu satisfacţie preşedintele francez.

Prima țară din lume care a restricționat accesul copiilor la rețelele sociale



În ultimii ani, mai multe state au impus restricții la accesul copiilor la rețele sociale. Prima țară din lume care a interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, blocându-i pe platforme, precum TikTok, YouTube (Alphabet), Instagram (Meta) și Facebook (Meta.O) a fost Australia.