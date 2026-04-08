DCNews Stiri Încă o țară europeană va interzice accesul pe reţelele sociale al minorilor sub 15 ani. Când va intra în vigoare măsura în Grecia
Data actualizării: 13:02 08 Apr 2026 | Data publicării: 12:59 08 Apr 2026

Încă o țară europeană va interzice accesul pe reţelele sociale al minorilor sub 15 ani. Când va intra în vigoare măsura în Grecia
Autor: Andrei Itu

fata folosind telefonul Sursa foto: Freepik, @freepik

Grecia va interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale începând cu 1 ianuarie 2027, a anunţat miercuri premierul Kyriakos Mitsotakis într-un videoclip postat pe TikTok.

Premierul grec Mitsotakis a făcut un anunț cu privire la accesul minorilor sub 15 ani.

Interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele sociale, în Grecia

"Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele sociale", a declarat premierul grec Mitsotakis, specificând că legislaţia va fi adoptată în această vară. Interdicţia va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

"Grecia este una dintre primele ţări din lume care adoptă o astfel de măsură", a declarat premierul, adăugând că pune presiune pe Uniunea Europeană să urmeze acest exemplu.

Australia, prima țară care a interzis accesul minorilor sub 15 ani

Australia a fost primul stat care a legiferat pe această temă, adoptând o legislaţie care a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2025, care impune platformelor să se asigure că utilizatorii au cel puţin 16 ani şi să şteargă conturile aparţinând utilizatorilor minori.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok, precum şi Twitch şi concurentul său australian Kick, s-au conformat noii legislaţii, sub sancţiunea unor amenzi de până la 28 de milioane de euro.

Măsuri similare de interzicere a accesului minorilor pe rețelele sociale în Franța, Danemarca, Spania

Cu scopul de a-i proteja pe adolescenţi de algoritmii adictivi ai reţelelor sociale, Franţa a adoptat şi ea această măsură, precum Danemarca şi Spania sau regiunea Flandra din Belgia.

Prim-ministrul grec a ales o reţea socială populară în rândul tinerilor utilizatori, pentru a face acest anunţ şi s-a adresat direct tinerilor: "Ştiu că unii dintre voi veţi fi furioşi (...) Scopul nostru nu este să vă distanţăm de tehnologie, ci să combatem dependenţa de anumite aplicaţii care vă dăunează inocenţa şi libertatea", a subliniat el.

"Ştiinţa este clară: când un copil stă în faţa ecranelor ore în şir, creierul său nu se odihneşte", a adăugat el.

Premierul Mitsotakis i-a asigurat, de asemenea, pe părinţi că această măsură "este doar un instrument care nu le va înlocui niciodată prezenţa", notează Agerpres.

retele sociale
minori
grecia
interzicere online minori
