DCNews Stiri Numărul miliardarilor din întreaga lume ar putea ajunge la 4.000 în următorii cinci ani
Data publicării: 08:51 23 Apr 2026

Numărul miliardarilor din întreaga lume ar putea ajunge la 4.000 în următorii cinci ani
Autor: Iulia Horovei

bani afaceri miliardar milionar Un afacerist fericit. Sursa foto: Freepik/ rol ilustrativ

Numărul miliardarilor din lume ar putea ajunge la aproape 4.000 până în anul 2031, pe măsură ce oamenii foarte bogați acumulează avere într-un ritm accelerat.

În prezent, există 3.110 miliardari la nivel global și se estimează că numărul acestora va creşte cu 25% în următorii cinci ani, ajungând la 3.915, conform unei analize realizate de agenţia imobiliară Knight Frank.

Clasa multimilionarilor se extinde, de asemenea, rapid, numărul persoanelor cu o avere de cel puțin 30 de milioane de dolari din întreaga lume crescând de la 162.191 în 2021 la 713.626 astăzi - o creștere de peste 300%, potrivit The Guardian.

Liam Bailey, șeful departamentului de cercetare de la agenția imobiliară, a declarat că averea miliardarilor și milionarilor a fost „supraalimentată” de profiturile din lumea tehnologiei, în special a inteligenței artificiale.

„Capacitatea de a crește o afacere nu a fost niciodată mai mare”, a spus el. „Aceasta a contribuit la capacitatea de a face averi mari rapid, supraalimentată de tehnologie și inteligență artificială”, a adăugat el.

Numărul miliardarilor, în creștere în Arabia Saudită

Este de așteptat ca numărul miliardarilor să crească cel mai rapid în Arabia Saudită, bogată în petrol, conform studiului, dublându-se de la 23 în 2026 la o prognoză de 65 în 2031. Populația de miliardari din Polonia este, de asemenea, de așteptat să se dubleze de la 13 la 29 în aceeași perioadă, cu o creștere de 81% în Suedia, de la 32 la 58.

Acest lucru vine în contextul în care decalajul dintre cei mai bogați și cei mai săraci oameni din lume continuă să crească. Anul trecut, raportul privind inegalitatea mondială a constatat că mai puțin de 60.000 de persoane - 0,001% din populația lumii - controlează de trei ori mai multă bogăție decât întreaga jumătate inferioară a umanității.

Apeluri pentru taxarea celor mai bogați

Au existat apeluri tot mai mari către liderii globali de a crește taxele pentru super-bogați, pe fondul îngrijorării că cei mai bogați din societate cumpără și influență politică.

Organizaţia caritabilă Oxfam a constatat că anul trecut a fost creat un număr record de miliardari, totalul depăşind pentru prima dată 3.000. Aceasta a raportat că miliardarii deţin împreună o avere de 18,3 trilioane de dolari.

Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, este cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 785,5 miliarde de dolari, potrivit clasamentului Forbes. Larry Page, unul dintre fondatorii Google, se află pe locul al doilea, cu o avere de 272,5 miliarde de dolari, iar fondatorul Amazon, Jeff Bezos, pe locul al treilea, cu 259 de miliarde de dolari.

Topul Sunday Times îi plasează pe membrii familiei Hinduja drept cei mai bogaţi din Marea Britanie, cu o avere de 35 de miliarde de lire sterline. Gopichand Hinduja, miliardarul care conducea familia cu afaceri în petrol, sector bancar şi imobiliare, a murit anul trecut la vârsta de 85 de ani.

În 2025 existau 156 de miliardari cu domiciliul în Marea Britanie, potrivit clasamentului publicaţiei, ceea ce reprezintă cea mai mare scădere din istoria sa de 37 de ani, de la 165 în anul precedent.

