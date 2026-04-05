Cei mai bogați oameni din lume pierd miliarde: Războiul lovește în topul miliardarilor

Luna martie a adus un recul vizibil pentru cei mai bogați oameni din lume. Aceștia pierd miliarde pe fondul tensiunilor geopolitice care au zdruncinat piețele financiare. Conflictul cu Iranul a pus presiune pe burse, iar indicii S&P 500 și Nasdaq au coborât cu aproape 5%. Efectul s-a văzut rapid și în averile marilor miliardari, unde pierderile au devenit imposibil de ignorat.

Potrivit datelor centralizate de Forbes, începutul lunii aprilie i-a găsit pe nouă dintre primii zece miliardari mai săraci decât erau cu doar o lună înainte. În total, averile cumulate au scăzut cu peste 100 de miliarde de dolari, ajungând la aproximativ 2.500 de miliarde de dolari.

Clasamentul se schimbă rapid

Ierarhia globală nu a rămas neatinsă. Doar patru dintre numele aflate în top luna trecută au reușit să își păstreze pozițiile. În frunte se menține Elon Musk, urmat de Larry Page, însă chiar și aceștia au resimțit impactul piețelor.

Musk rămâne liderul clasamentului, deși averea sa a scăzut cu 22 de miliarde de dolari, până la 817 miliarde. Diferența față de locul doi rămâne uriașă. Larry Page, în schimb, a pierdut 20 de miliarde, coborând la 237 de miliarde.

Cea mai dură lovitură a venit pentru Bernard Arnault. Șeful LVMH a pierdut 28 de miliarde de dolari și a căzut de pe locul 7 până pe 10. O cădere semnificativă, care arată cât de volatil a devenit topul.

Răsturnări de poziții și ieșiri surprinzătoare

Nu doar Arnault a avut de suferit. Amancio Ortega, cunoscut pentru imperiul Zara, a ieșit complet din top 10 și a ajuns pe locul 14, după o scădere de 20 de miliarde. Warren Buffett a coborât și el, până pe locul 11, cu o diminuare de 7 miliarde.

Pe de altă parte, au existat și mișcări în sens invers. Rob Walton a reintrat în top 10, chiar dacă a pierdut 3 miliarde. Michael Dell a urcat până pe locul 8, susținut de o creștere modestă a averii, de aproximativ 2 miliarde.

Jeff Bezos a reușit să urce pe locul 3 pentru prima dată din octombrie, în ciuda unei scăderi ușoare, de un miliard de dolari. A făcut schimb de poziții cu Sergey Brin, care a coborât pe locul 4 după o pierdere de 18 miliarde.

Fluctuații constante

Datele arată clar că cei mai bogați oameni din lume pierd miliarde într-un ritm care urmează îndeaproape evoluția piețelor. Forbes, care urmărește aceste averi încă din 1987, notează că în martie 2026 existau 3.428 de miliardari la nivel global.

Averile lor nu sunt fixe. Se schimbă zilnic, uneori chiar de la o oră la alta, în funcție de bursă, geopolitică și sentimentul investitorilor. Contextul actual confirmă cât de sensibil este acest echilibru.

Top 10 cei mai bogați oameni din lume (1 aprilie 2026)

Elon Musk

Larry Page

Jeff Bezos

Sergey Brin

Mark Zuckerberg

Larry Ellison

Jensen Huang

Michael Dell

Rob Walton

Bernard Arnault

Războiul lovește în topul miliardarilor, iar volatilitatea nu pare să se oprească prea curând. Chiar și cei aflați în vârful clasamentului nu sunt feriți de corecții bruște, iar diferențele dintre ei se pot schimba rapid, de la o lună la alta.

