€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0951
|
$ 4.3357
 
Un pilot care îşi făcea selfie a provocat o coliziune în aer între avioane de vânătoare F-15K
Data publicării: 10:26 23 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

avion de vanatoare Avion de vânătoare. Rol ilustrativ. Sursa foto: pexels

Forţele Aeriene ale Coreei de Sud şi-au prezentat scuze pentru o coliziune în aer din anul 2021, în care au fost implicate două avioane de vânătoare, la o zi după ce auditorii au declarat că piloţii își făceau selfie-uri şi filmau în timpul zborului, considerându-i responsabili pentru acest accident, potrivit The Guardian.

„Ne prezentăm sincer scuze publicului pentru îngrijorarea cauzată de accidentul care a avut loc în 2021”, a declarat un purtător de cuvânt al forţelor aeriene, într-un briefing de presă.

Unul dintre piloţii implicaţi a fost suspendat de la zbor, a primit sancţiuni disciplinare severe şi a părăsit, între timp, armata.

Coliziune în aer din cauza selfie-urilor

Scuzele publice au venit după un raport publicat miercuri de Consiliul de Audit şi Inspecţie al statului, care a constatat că manevre neplanificate, realizate pentru filmări personale, au dus la coliziunea dintre două avioane F-15K în timpul unui zbor în formaţie, în apropierea oraşului Daegu, în decembrie 2021.

Auditorii au arătat că pilotul avionului secundar a încercat să înregistreze imagini pentru a marca ultimul său zbor cu unitatea, urcând brusc şi înclinând aeronava fără autorizaţie pentru a îmbunătăţi unghiul camerei, în timp ce un alt pilot filma din avionul lider.

Pe măsură ce aeronavele s-au apropiat, ambele echipaje au încercat manevre de evitare, însă coada avionului secundar a lovit aripa avionului lider, provocând pagube de aproximativ 880 de milioane de woni (aprox. 560.000 de euro). Nimeni nu a fost rănit în acest incident.

Consiliul de audit a considerat pilotul avionului secundar principalul responsabil, dar a criticat şi forţele aeriene pentru controalele slabe privind filmările în timpul zborului la acea vreme, dispunând ca pilotul să suporte aproximativ o zecime din costurile reparaţiilor.

Forţele aeriene au declarat că iau măsuri pentru a înăspri regulile de siguranţă a zborului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.

Citește și: Ciocnire frontală între două trenuri, în Danemarca: Bilanțul răniților

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

coreea de sud
selfie
accident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
LOTO: Peste 3,3 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 23 aprilie, 2026
Publicat acum 6 minute
Un pilot care îşi făcea selfie a provocat o coliziune în aer între avioane de vânătoare F-15K
Publicat acum 16 minute
PSD pune Guvernul Bolojan pe masa CCR după ce-și retrage miniștrii. Ce se întâmplă cu Executivul după ce rămâne în trei partide
Publicat acum 22 minute
Italia ar putea înlocui Iranul în Cupa Mondială 2026. Propunerea unui emisar special al lui Trump
Publicat acum 22 minute
Accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, interzis și în Turcia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 59 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 57 minute
TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Reacția Kremlinului după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Tensiuni majore în coaliție: Miniștrii PSD, în prag de retragere
Publicat acum 50 minute
Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, plasat sub control judiciar de DNA
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close