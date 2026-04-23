Un pilot care îşi făcea selfie a provocat o coliziune în aer între avioane de vânătoare F-15K

Forţele Aeriene ale Coreei de Sud şi-au prezentat scuze pentru o coliziune în aer din anul 2021, în care au fost implicate două avioane de vânătoare, la o zi după ce auditorii au declarat că piloţii își făceau selfie-uri şi filmau în timpul zborului, considerându-i responsabili pentru acest accident, potrivit The Guardian.

„Ne prezentăm sincer scuze publicului pentru îngrijorarea cauzată de accidentul care a avut loc în 2021”, a declarat un purtător de cuvânt al forţelor aeriene, într-un briefing de presă.

Unul dintre piloţii implicaţi a fost suspendat de la zbor, a primit sancţiuni disciplinare severe şi a părăsit, între timp, armata.

Coliziune în aer din cauza selfie-urilor

Scuzele publice au venit după un raport publicat miercuri de Consiliul de Audit şi Inspecţie al statului, care a constatat că manevre neplanificate, realizate pentru filmări personale, au dus la coliziunea dintre două avioane F-15K în timpul unui zbor în formaţie, în apropierea oraşului Daegu, în decembrie 2021.

Auditorii au arătat că pilotul avionului secundar a încercat să înregistreze imagini pentru a marca ultimul său zbor cu unitatea, urcând brusc şi înclinând aeronava fără autorizaţie pentru a îmbunătăţi unghiul camerei, în timp ce un alt pilot filma din avionul lider.

Pe măsură ce aeronavele s-au apropiat, ambele echipaje au încercat manevre de evitare, însă coada avionului secundar a lovit aripa avionului lider, provocând pagube de aproximativ 880 de milioane de woni (aprox. 560.000 de euro). Nimeni nu a fost rănit în acest incident.

Consiliul de audit a considerat pilotul avionului secundar principalul responsabil, dar a criticat şi forţele aeriene pentru controalele slabe privind filmările în timpul zborului la acea vreme, dispunând ca pilotul să suporte aproximativ o zecime din costurile reparaţiilor.

Forţele aeriene au declarat că iau măsuri pentru a înăspri regulile de siguranţă a zborului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.

