Ciocnire frontală între două trenuri, în Danemarca: Bilanțul răniților

Două trenuri s-au ciocnit frontal, joi, 23 aprilie, în Danemarca, accident soldat cu mai mulți răniți.
UPDATE: Cel mai recent bilanț al răniților arată 17 persoane rănite, între care trei se află în stare foarte gravă, potrivit presei daneze.
Fotografii de la locul impactului
Două trenuri s-au ciocnit, joi, în Danemarca, în accident fiind răniţi între cinci şi zece oameni, au informat serviciile locale de urgenţă, relatează Reuters.
Incidentul a avut loc la nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup, a declarat poliţia într-un comunicat.
„Am primit alerta chiar la ora 6:30” (4:30 GMT), a declarat pentru AFP Tim Simonsen, purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă.
„Este vorba de două trenuri locale care s-au ciocnit frontal”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din zona metropolitană Copenhaga.
„Există răniţi printre pasageri. Toată lumea a ieşit din trenuri, aşa că nimeni nu a rămas blocat... Ample resurse au fost trimise la faţa locului”, a adăugat purtătorul de cuvânt.
Numărul răniţilor este estimat între cinci şi 10, a relatat postul public de televiziune DR, citând poliţia.
Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, dar în 2019, o coliziune în care a fost implicat un tren de pasageri s-a soldat cu opt morţi şi 16 răniţi.
În august 2025, o persoană a murit după ce un tren a izbit un vehicul agricol, potrivit Agerpres.
Citește și: Tânăr de 21 de ani, lovit mortal de un tren pe ruta Cluj-Napoca–Budapesta
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
