DCNews Stiri Ciocnire frontală între două trenuri, în Danemarca: Bilanțul răniților
Data actualizării: 09:51 23 Apr 2026 | Data publicării: 09:40 23 Apr 2026

Ciocnire frontală între două trenuri, în Danemarca: Bilanțul răniților
Autor: Iulia Horovei

Coliziune între două trenuri, Danemarca. Sursa foto: Agerpres

Două trenuri s-au ciocnit frontal, joi, 23 aprilie, în Danemarca, accident soldat cu mai mulți răniți.

UPDATE: Cel mai recent bilanț al răniților arată 17 persoane rănite, între care trei se află în stare foarte gravă, potrivit presei daneze.

Fotografii de la locul impactului

Știre inițială

Două trenuri s-au ciocnit, joi, în Danemarca, în accident fiind răniţi între cinci şi zece oameni, au informat serviciile locale de urgenţă, relatează Reuters.

Incidentul a avut loc la nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup, a declarat poliţia într-un comunicat.

„Am primit alerta chiar la ora 6:30” (4:30 GMT), a declarat pentru AFP Tim Simonsen, purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă.

Ciocnire frontală între două trenuri locale

„Este vorba de două trenuri locale care s-au ciocnit frontal”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din zona metropolitană Copenhaga.

„Există răniţi printre pasageri. Toată lumea a ieşit din trenuri, aşa că nimeni nu a rămas blocat... Ample resurse au fost trimise la faţa locului”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Numărul răniţilor este estimat între cinci şi 10, a relatat postul public de televiziune DR, citând poliţia.

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, dar în 2019, o coliziune în care a fost implicat un tren de pasageri s-a soldat cu opt morţi şi 16 răniţi.

În august 2025, o persoană a murit după ce un tren a izbit un vehicul agricol, potrivit Agerpres.

