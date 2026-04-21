DCNews Stiri Tânăr de 21 de ani, lovit mortal de un tren pe ruta Cluj-Napoca–Budapesta
Data publicării: 12:26 21 Apr 2026

Tânăr de 21 de ani, lovit mortal de un tren pe ruta Cluj-Napoca–Budapesta
Autor: Iulia Horovei

tren atac Austria Imagine cu un tren. Foto: Unsplash

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, marţi dimineaţă, după ce a fost lovit de un tren care circula pe relaţia Cluj-Napoca-Budapesta, între staţiile Cluj-Napoca şi Apahida.

Tânărul, lovit de un tren pe ruta Cluj-Napoca–Budapesta

„La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 10:15, poliţiştii din cadrul Secţiei Regionale de Politie Transporturi Cluj au fost sesizaţi despre producerea unui accident feroviar, fiind implicat un tren care circula pe relaţia Cluj-Napoca-Budapesta, între staţiile CFR Cluj-Napoca Est şi Apahida. A fost declarat decesul unui tânăr, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Dezmir", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Potrivit sursei citate, circulaţia feroviară a fost blocată în zonă.

Poliţiştii efectuează cercetări cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă, urmând a fi stabilite împrejurările în care a avut loc evenimentul, notează Agerpres.

accident
tanar
accident tren
cluj
