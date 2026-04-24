Momentul în care Nicuşor Dan va semna demisiile miniștrilor PSD și interimatele

Șeful statului a precizat că propunerile au fost transmise încă de joi seară, iar în cursul zilei de vineri au fost analizate de consilierii săi:

„Da, aceste propuneri au venit după ce eu am vorbit cu dumneavoastră aseară - știți că m-ați întrebat și v-am spus că n-au venit. Au venit după ce am vorbit noi aseară. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete de revocare, respectiv de numire, și acum, în drum spre avion, o să mă uit şi eu pe ce-au lucrat, adică să fac o mică verificare, și, dacă totul e regulă, le voi semna", a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a refuzat să comenteze declarația premierului Ilie Bolojan cu privire la faptul că guvernul va funcționa mai bine și mai ieftin fără miniștrii PSD. Șeful statului a declarat că va putea face o comparație în acest sens abia după ce vede cum funcționează guvernul fără miniștrii PSD, adică va putea prezenta o opinie "peste un an".

"Premierul Ilie Bolojan spunea cu câteva zile în urmă că Guvernul va lucra mai ieftin cu mai puțini miniștri, după demisia celor din PSD, și va da rezultate mai bune în perioada următoare. Împărtășiți această opinie a premierului? Şi aș vrea să vă mai întreb dacă dumneavoastră considerați că un guvern minoritar ar putea avea performanțe mai bune față de un guvern al unei noi coaliții?", a fost ăntrebat Nicușor Dan.

"Bineînțeles că am o opinie, dar, pentru că vreau să-mi păstrez cu fermitate postura de mediator, nu o să vă spun decât că îmi cereți să compar două scenarii și nu pot să fac asta, sau cel puțin în momentul ăsta. În momentul în care vom avea o stabilitate și ne vom pune o problemă peste un an de zile, atunci o să pot să-mi dau o părere, ca să nu influențez discuțiile între actori", a spus Nicușor Dan.

Guvernul rămâne în formulă interimară

Retragerile au afectat structura Cabinetului condus de premierul liberal Ilie Bolojan, urmând ca portofoliile vacante să fie preluate temporar de miniştri interimari până la stabilirea unei noi formule guvernamentale.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras astfel din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.

Semnarea decretelor de către preşedinte reprezintă ultimul pas procedural pentru oficializarea acestor schimbări în Executiv.

