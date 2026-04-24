Nicușor Dan, declarații de ultimă oră din Cipru după discuțiile cu liderii europeni

Preşedintele Nicuşor Dan se află în Cipru, vineri, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European. Sunt prezenți lideri europeni, dar și partenerii regionali din Orientul Mijlociu.

Președintele României este însoțit, în delegația oficială, de consilierii prezidenţiali Valentin Naumescu şi Diana Iancu, precum și de reprezentantul permanent al României pe lângă UE, Iulia Matei.

Șeful statului a susţinut o conferinţă de presă în care a prezentat concluziile celor două zile de discuții cu liderii europeni și partenerii regionali din Cipru.

Principalele declarații făcute de Nicușor Dan

„Ca de obicei sunt state care vor să cheltuiască mai mult, altele care vor să cheltuiască mai puțin. Ne dorim pentru România un buget ambițios, mare astfel încât toate chestiunile care preocupă Europa să se întâmple.. securitate, competitivitate, agricultură și coeziune, flancul estic.

Ne interesează segmentul, pilonul de competitivitate, iar mesajul României alături de mesajul multora dintre țările mai puțin dezvoltate a fost că ne dorim o împărțire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre și să nu creștem decalajul care există în acest moment

O atitudine nuanțată față de noile surse de finanțare pe care Uniunea le dorește.

Nu în ultimul rând, pe diferența între ce vrem să cheltuim și banii pe care îi avem în momentul de față am fost printre cei care au susținut posibilitatea Uniunii de a se împrumuta, în loc de a lua bani din bugetele locale pentru a accelera dezvoltarea.

Discuția va continua și sperăm să o terminăm la sfârșit de 2026, astfel încât să avem o previzibilitate începând cu 2028 când acești bani vor fi disponibili. În paralel trebuie să discutăm la noi acasă ca să vedem cum putem să îi fructificăm mai bine, să nu mai ajungem în situația în care începem să îi cheltuim abia la jumătatea intervalului de 7 ani, în loc să îi cheltuim din primul an și să ne dezvoltăm.

Aceasta a fost pe scurt discuția despre fondurile europene 2028-2034.

Aseara a fost o discuție despre Ucraina, inițial cu Zelenski, apoi între liberi despre faptul că s-a deblcoat acel împrumut de 90 de miliarde, faptul că s-a lansat al XX-lea pachet de sancțiuni.

Situația este ceva mai bună față de situația din Ucraina cu care eram obișnuiți. Zelenski a transmis că teritoriile recâștigate de Ucraina sunt puțin mai multe decât cele pierdute. Deci pentru prima oară este o inversare în ceea ce privește teritoriile. Am vorbit și despre necesitățile pe care Ucraina le are și a fost o discuție foarte nuanțată care ne interesează din perspectiva faptului că intrarea Ucrainei în Uniune este conexată cumva cu intrarea Moldovei... despre cum să privim toți procesul de aderare.

Azi a fost o cină de lucru cu mai mulți șefi de stat din zona Golfului despre ce este de făcut pentru a stabiliza regiunea. Evident ne interesează asta din perspectiva economiei, prețul energiei ne interesează, în grade diferite din perspectiva eventualelor fluxuri migratorii pe care o situație conflictuală în zonă poate să le aducă pentru Europa”, a transmis Nicușor Dan

Nicușor Dan, răspunsuri pentru jurnaliștii români

După ce a făcut declarații, președintele Nicușor Dan a acceptat și întrebări din partea jurnaliștilor prezenți la conferința de presă din Cipru. Iată ce răspunsuri a dat șeful statului:

"Jurnalist: Ați vorbit despre aderarea viitoare a Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dacă în cazul Ucrainei, premierul Croației a spus că nu putem vorbi de o aderare accelerată, având în vedere și conflictul, dar și procedura, aș vrea să vă întreb dacă Republica Moldova, fiind o țară mică, ar putea avea parte de acest proces de aderare mai accelerat și dacă România poate ajuta în vreun fel?

Președintele Nicușor Dan: Aici este o discuție – nu trebuie să o ascundem - este o discuție despre așa-numita cuplare-decuplare între cele două țări. Sunt țări care spun că orice stat câștigat e bine câștigat pentru Uniune, sunt țări care spun că Ucraina luptă, de fapt, pentru Europa și, pentru moralul soldaților și pentru moralul societății ucrainene, o astfel de decuplare ar fi, să spunem, un factor descurajant. Discuția continuă în parametrii ăștia. Singurul lucru nou față de ce știam până acum este poziția Ungariei care, după cum știți, a deblocat și pachetele de sancțiuni și împrumutul.

Jurnalist: Și dacă îmi mai permiteți o întrebare, apropo de poziția Ungariei care s-a schimbat, cum comentați dumneavoastră afirmația premierului polonez, Donald Tusk, care a spus că e prima dată când nu mai sunt ruși în sală?

Președintele Nicușor Dan: N-am auzit declarația asta, dar, în fine, e o persoană cu simțul umorului.

Jurnalist: Legat de criza carburanților, după întâlnirile din aceste zile, ați primit noi date sau noi actualizări legate de aprovizionarea cu kerosen a țărilor europene și dacă există într-adevăr un risc să vedem mai multe zboruri anulate în această vară pornind de la această criză sau toate discuțiile de până acum au fost cumva exagerate?

Președintele Nicușor Dan: Există probleme pe termen scurt și există o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu, și, în discuția care s-a purtat, care a fost aseară, legată de situația din Orientul Mijlociu, s-a discutat și de energie, dar s-a discutat mai mult de problema imediată și, în perspectivă - pentru că sunt semnalele acestea îngrijorătoare care vin de la Agenția Internațională pentru Energie și de la alți specialiști - a rămas că o să avem o discuție viitoare, urmând, evident, să vedem toate evenimentele pe termenul mediu.

Jurnalist: Avem și în România un risc să vedem anulări de zboruri în perioada următoare, ați primit informări în acest sens?

Președintele Nicușor Dan: După cum știți, am avut o întâlnire, cred că sunt două sau trei săptămâni de atunci, și cu Prim-ministrul, și cu ministrul Transportorilor, și cu ministrul Energiei, și cu niște companii mari care operează pe piața din România. Nu există risc pe termen scurt, adică, de ordinul trei-patru luni de acum încolo, nu suntem afectați de ceva. Preocuparea noastră, a tuturor, este pe termenul acela mediu, în funcție de cum evoluează războiul și traficul prin Strâmtoare, și a rămas că ne vedem la o lună ca să discutăm dacă sunt elemente noi.

Jurnalist: Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, pe probleme interne. Dincolo de criza Coaliției pe care o vedem în aceste zile, cât de mult afectează imaginea partidelor și încrederea pe care o au oamenii în politicieni, când ne uităm la ce nivel a ajuns discursul public în rândul acestora în ultimele zile, între PSD și PNL? S-au acuzat cele două tabere de șobolănisme, iar George Simion, fostul dumneavoastră adversar din campania prezidențială, a declarat la adresa dumneavoastră, o să citez: „avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care nu vrea să dialogheze cu partidul AUR”. În ce notă vedeți toate aceste declarații?

Președintele Nicușor Dan: Bun, declarația ultima pe care o citați e sub orice nivel de dialog. Adică, noi, politicienii, reprezentăm, în urma votului, niște categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi, și cred că oamenii aceștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii aceștia. Dincolo de asta, ca fenomen general, și nu numai în România se întâmplă, recurgi la injurii și fel de fel de metafore din acestea îndoielnice când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente.

Jurnalist: Vreau să vă întreb tot despre criza de acasă, pentru că toată lumea așteaptă o soluție cât mai rapidă la această criză și, la prima vedere, nu sunt foarte multe variante. Există un guvern minoritar PSD-UDMR-minorități, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorități sau un guvern PSD-PNL - sau, mă rog, o parte din PNL-UDMR-USR-minorități, dar fără domnul Bolojan. Dumneavoastră care credeți că ar fi cea mai bună variantă sau care e scenariul dumneavoastră, dacă aveți unul?

Președintele Nicușor Dan: Conform Constituției, eu sunt mediatorul. În momentul de față, noi avem un guvern din care s-au retras niște miniștri și probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în fața Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate parlamentară. Pentru moment, acesta este scenariul în care operăm. Iar eu, ca Președinte, nu pot decât să constat asta, și, până în momentul în care, eventual, în care această situație se întrerupe, eu nu pot decât să încerc să mediez sau să încerc să ajut pe anumite chestiuni care necesită cooperare. Asta este ce pot eu să fac.

Jurnalist: Dumneavoastră ați spus și ieri că vreți să vă păstrați rolul de mediator. Există însă persoane care așteaptă de la dumneavoastră mai multă fermitate. Lor ce le răspundeți?

Președintele Nicușor Dan: Pot să le răspund cu fermitate că sunt mediator, altceva nu pot să le spun.

Jurnalist: O ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, pentru că domnul Ilie Bolojan, întrebat ce mesaj are pentru dumneavoastră, a spus „drum bun la întoarcerea către țară”. Dumneavoastră aveți un mesaj pentru domnia sa? Şi, mă rog, vreau să vă întreb de fapt dacă, în această perioadă, considerați că relațiile cu domnia sa au devenit mai bune sau mai rele?

Președintele Nicușor Dan: Tot timpul, personal, au fost cordiale. Dar aici vorbim de o chestiune instituțională.

Jurnalist: Puteți confirma faptul că, în timpul consultărilor de la Cotroceni, Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit de ipoteza sesizării la CCR a situației create de plecarea PSD din Guvern, implicit interimatele?

Președintele Nicușor Dan: Nu pot să confirm sau să infirm, însă, din lunga noastră experiență cu guverne care au fost contestate, Curtea Constituțională s-a pronunțat pe multe lucruri, dar nu s-a pronunțat pe ce se întâmplă în situația eventuală în care, la sfârșitul celor 45 de zile, Guvernul rămâne așa, sau se face o rocadă între miniștrii aceștia, și există în spațiul public această preocupare, sau chiar intenție, de a cere Curții Constituționale să se pronunțe în avans, astfel încât, dacă se ajunge la această situație, să existe o soluție constituțională.

Jurnalist: Și tot legat de plecarea PSD de la guvernare, ce mesaj primiți dumneavoastră prin faptul că PSD a plecat de la guvernare doar cu primul eșalon, anume miniștrii, și au rămas secretari de stat, a rămas aparatul PSD?

Președintele Nicușor Dan: Da, nu vreau să comentez prea mult. Îmi închipui e că e un gest politic, care urmează un alt gest politic, acela de retragere a încrederii în Prim-ministru.

Jurnalist: Premierul Ilie Bolojan spunea cu câteva zile în urmă că Guvernul va lucra mai ieftin cu mai puțini miniștri, după demisia celor din PSD, și va da rezultate mai bune în perioada următoare. Împărtășiți această opinie a premierului? Şi aș vrea să vă mai întreb dacă dumneavoastră considerați că un guvern minoritar ar putea avea performanțe mai bune față de un guvern al unei noi coaliții?

Președintele Nicușor Dan: Bineînțeles că am o opinie, dar, pentru că vreau să-mi păstrez cu fermitate postura de mediator, nu o să vă spun decât că îmi cereți să compar două scenarii și nu pot să fac asta, sau cel puțin în momentul ăsta. În momentul în care vom avea o stabilitate și ne vom pune o problemă peste un an de zile, atunci o să pot să-mi dau o părere, ca să nu influențez discuțiile între actori.

Jurnalist: Și despre ce a spus premierul, că Guvernul va lucra mai ieftin cu mai puțini miniștri?

Președintele Nicușor Dan: La fel, mă puneți să compar între două scenarii administrative.

Jurnalist: Și aș vrea să vă mai întreb: după reuniunea care s-a încheiat astăzi, ați observat că ar exista o îngrijorare la nivel european privind evoluțiile politice din România? Şi credeți că este posibil ca actuala criză politică din țară să ridice semne de întrebare pentru investitori și să crească și mai mult costurile de împrumut ale noastre?

Președintele Nicușor Dan: Nu, să știți că am avut discuții, cum se întâmplă pe culoare, așa, stai de vorbă cu multă lume. Unii m-au întrebat, alții nu m-au întrebat. Cei care m-au întrebat au făcut-o într-un mod foarte relaxat, dorind să înțeleagă. Nimeni n-a fost în vreun fel de panică, și mesajul meu cel mai important a fost că continuăm direcția pro-occidentală și aceste tensiuni nu afectează discuțiile pe SAFE și pe PNRR care vizează Uniunea.

Jurnalist: V-a trimis premierul aseară demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de înlocuire, de interimat. V-ați decis, le semnați astăzi, mâine? Ați luat vreo decizie în această privință?

Președintele Nicușor Dan: Da, aceste propuneri au venit după ce eu am vorbit cu dumneavoastră aseară - știți că m-ați întrebat și v-am spus că n-au venit. Au venit după ce am vorbit noi aseară. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete de revocare, respectiv de numire, și acum, în drum spre avion, o să mă uit şi eu pe ce-au lucrat, adică să fac o mică verificare, și, dacă totul e regulă, le voi semna.

Jurnalist: Înainte de a ajunge în țară?

Președintele Nicușor Dan: Da.

Jurnalist: Și ce ați vrut să spuneți aseară, că „săptămâna viitoare voi avea o acțiune la care voi participa”? E vorba despre noi consultări, discuții cu liderii Coaliției, la Cotroceni?

Președintele Nicușor Dan: Chiar acum, înainte să vin la dumneavoastră, am solicitat colegilor mei să ia legătura cu liderii celor patru partide și cu domnul Pambuccian, liderul parlamentarilor reprezentanți ai minorităților, și cu reprezentanții pe SAFE și pe PNRR, pentru a avea o discuție tehnică luni. Despre asta e vorba.

Jurnalist: Și vreau să vă mai întreb dacă această criză politică vă așteptați să se prelungească, dacă considerați că există riscul ca în România să apară noi creșteri de taxe. Vă așteptați ca la sfârșitul anului să fie inflație mare și noi taxe pentru români?

Președintele Nicușor Dan: Pentru moment, și asta e o bilă albă, că această criză a apărut după votul pe buget, că putea apărea înainte, și toată discuția pe buget să fie foarte populistă și să ne scoată din parcursul nostru fiscal pe care ni l-am asumat în relația cu Comisia. Deci, pentru 2026, noi avem un buget, care a fost votat acum câteva săptămâni, și nimeni nu a spus că vrea să schimbe această traiectorie pe 2026. Și sunt optimist că, cu colaborare, cât se poate, n-o să fim în situația, la sfârșitul lui 2026, să mergem în direcția de taxe.

Jurnalist: Şi încă o ultimă întrebare. Spuneați dumneavoastră că nu veți desemna un premier din partea unei eventuale coaliții PSD-AUR. Dar din partea unei eventuale coaliții PNL-AUR sau un PNL susținut din parlament de AUR?

Președintele Nicușor Dan: Cred că răspunsul e același. Răspunsul e același. Dar, totodată, cred că este extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine.

Jurnalist: Da, dar PNL deja a început negocieri cu o parte dintre parlamentarii opoziției, inclusiv cu cei de la AUR. Cum vedeți, atunci, aceste discuții pentru susținerea unui guvern minoritar cu parlamentari AUR și din opoziție?

Președintele Nicușor Dan: AUR are multe defecte, dar este totuși un partid. Nu-mi închipui că, într-o situație de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului. La asta m-am referit. În situația în care voi fi, că acum nu sunt - în situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune „vrem un guvern minoritar cu susținerea partidului AUR”, eu nu voi fi de acord cu asta".