Acneea după 20 de ani, tot mai frecventă. Specialist: „Nu mai este doar o problemă a adolescenței"
Data actualizării: 18:04 24 Apr 2026 | Data publicării: 18:03 24 Apr 2026

Acneea după 20 de ani, tot mai frecventă. Specialist: „Nu mai este doar o problemă a adolescenței"
Autor: Alexandra Curtache

Foto: Unsplash

Numărul adulților care se confruntă cu acnee este în creștere semnificativă, iar aproape o treime din rețetele pentru tratamente antiacneice sunt eliberate în prezent persoanelor trecute de adolescență, arată date recente.

Pentru mulți, acneea era considerată o etapă temporară a adolescenței. În realitate, tot mai mulți tineri ajunși la 20–30 de ani descoperă că problemele pielii persistă sau chiar apar pentru prima dată la maturitate.

Datele furnizate de Boots Online Doctor indică o creștere accelerată a cererii de tratamente: +96% în 2024 și încă 38% în 2025 în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani.

Citește și: De ce e riscant să îți storci coșurile albe de pe față. Specialiștii avertizează: „Este o capcană”

De ce apare acneea la adulți

Potrivit dr. Susie Gawler, specialist în afecțiuni ale pielii, fenomenul este din ce în ce mai des întâlnit în practica clinică.

„Acneea la adulți este o problemă tot mai frecventă, inclusiv la persoane care nu au avut forme severe în adolescență sau care se confruntă cu erupții apărute recent”, explică aceasta.

Cauzele sunt multiple și adesea combinate:

  • dezechilibre hormonale
  • stresul cotidian
  • metodele de contracepție
  • bacteriile pielii
  • rutinele incorecte de îngrijire
  • poluarea și factorii de mediu
  • predispoziția genetică

Specialiștii subliniază că fluctuațiile hormonale, în special nivelul de testosteron, pot declanșa acneea. În cazul femeilor, menstruația, sarcina sau sindromul ovarului polichistic cresc riscul apariției leziunilor acneice.

Factori declanșatori mai puțin evidenți

Pe lângă cauzele clasice, există și factori declanșatori care pot agrava situația:

  • fumatul
  • medicamentele pe bază de steroizi
  • produsele cosmetice nepotrivite
  • alimentația cu indice glicemic ridicat

Acești factori pot favoriza inflamația și producția excesivă de sebum, contribuind la apariția coșurilor chiar și la vârste adulte.

Medicii atrag atenția că acneea nu este doar o problemă estetică. Ea poate afecta încrederea în sine și calitatea vieții, mai ales atunci când persistă sau reapare după adolescență.

Ce poți face pentru a reduce acneea

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:

  • adoptarea unei rutine constante și minimaliste de îngrijire a pielii
  • utilizarea produselor potrivite (retinoizi, acid salicilic)
  • evitarea stoarcerii coșurilor, pentru a preveni inflamațiile și cicatricile
  • identificarea și evitarea factorilor declanșatori personali

În cazurile persistente sau severe, consultul medical este esențial. Medicii pot prescrie tratamente mai puternice decât cele disponibile fără rețetă.

Deși poate fi frustrant pentru cei care credeau că au depășit această etapă, acneea la adulți este o afecțiune frecventă și tratabilă. Înțelegerea cauzelor și intervenția corectă rămân pașii esențiali pentru controlul acestei probleme tot mai răspândite.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Nicușor Dan: Există o preocupare de a cere CCR să se pronunțe în avans privind interimatele din Guvern
Publicat acum 25 minute
Nicușor Dan, reacție dură după ce George Simion l-a numit "paraplegic": E sub orice nivel de dialog!
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Momentul în care Nicuşor Dan va semna demisiile miniștrilor PSD și interimatele
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Ce va face Nicușor Dan dacă PNL sau PSD îi vor spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea AUR: "E totuși un partid"
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Acneea după 20 de ani, tot mai frecventă. Specialist: „Nu mai este doar o problemă a adolescenței”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 35 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 9 ore si 15 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
Publicat acum 10 ore si 0 minute
Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS, după ce a tras asupra lor cu o armă de vânătoare
Publicat acum 4 ore si 20 minute
Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari și polițiști, dar și stagiul minim de cotizare: Nu se mai poate să fie 15- 20 de ani, trebuie să fie mult mai mare
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
