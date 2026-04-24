Acneea după 20 de ani, tot mai frecventă. Specialist: „Nu mai este doar o problemă a adolescenței”

Numărul adulților care se confruntă cu acnee este în creștere semnificativă, iar aproape o treime din rețetele pentru tratamente antiacneice sunt eliberate în prezent persoanelor trecute de adolescență, arată date recente.
Pentru mulți, acneea era considerată o etapă temporară a adolescenței. În realitate, tot mai mulți tineri ajunși la 20–30 de ani descoperă că problemele pielii persistă sau chiar apar pentru prima dată la maturitate.
Datele furnizate de Boots Online Doctor indică o creștere accelerată a cererii de tratamente: +96% în 2024 și încă 38% în 2025 în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani.
Potrivit dr. Susie Gawler, specialist în afecțiuni ale pielii, fenomenul este din ce în ce mai des întâlnit în practica clinică.
„Acneea la adulți este o problemă tot mai frecventă, inclusiv la persoane care nu au avut forme severe în adolescență sau care se confruntă cu erupții apărute recent”, explică aceasta.
Cauzele sunt multiple și adesea combinate:
Specialiștii subliniază că fluctuațiile hormonale, în special nivelul de testosteron, pot declanșa acneea. În cazul femeilor, menstruația, sarcina sau sindromul ovarului polichistic cresc riscul apariției leziunilor acneice.
Pe lângă cauzele clasice, există și factori declanșatori care pot agrava situația:
Acești factori pot favoriza inflamația și producția excesivă de sebum, contribuind la apariția coșurilor chiar și la vârste adulte.
Medicii atrag atenția că acneea nu este doar o problemă estetică. Ea poate afecta încrederea în sine și calitatea vieții, mai ales atunci când persistă sau reapare după adolescență.
Specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:
În cazurile persistente sau severe, consultul medical este esențial. Medicii pot prescrie tratamente mai puternice decât cele disponibile fără rețetă.
Deși poate fi frustrant pentru cei care credeau că au depășit această etapă, acneea la adulți este o afecțiune frecventă și tratabilă. Înțelegerea cauzelor și intervenția corectă rămân pașii esențiali pentru controlul acestei probleme tot mai răspândite.
de Anca Murgoci
