Acneea după 20 de ani, tot mai frecventă. Specialist: „Nu mai este doar o problemă a adolescenței”

Pentru mulți, acneea era considerată o etapă temporară a adolescenței. În realitate, tot mai mulți tineri ajunși la 20–30 de ani descoperă că problemele pielii persistă sau chiar apar pentru prima dată la maturitate.

Datele furnizate de Boots Online Doctor indică o creștere accelerată a cererii de tratamente: +96% în 2024 și încă 38% în 2025 în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani.

De ce apare acneea la adulți

Potrivit dr. Susie Gawler, specialist în afecțiuni ale pielii, fenomenul este din ce în ce mai des întâlnit în practica clinică.

„Acneea la adulți este o problemă tot mai frecventă, inclusiv la persoane care nu au avut forme severe în adolescență sau care se confruntă cu erupții apărute recent”, explică aceasta.

Cauzele sunt multiple și adesea combinate:

dezechilibre hormonale

stresul cotidian

metodele de contracepție

bacteriile pielii

rutinele incorecte de îngrijire

poluarea și factorii de mediu

predispoziția genetică

Specialiștii subliniază că fluctuațiile hormonale, în special nivelul de testosteron, pot declanșa acneea. În cazul femeilor, menstruația, sarcina sau sindromul ovarului polichistic cresc riscul apariției leziunilor acneice.

Factori declanșatori mai puțin evidenți

Pe lângă cauzele clasice, există și factori declanșatori care pot agrava situația:

fumatul

medicamentele pe bază de steroizi

produsele cosmetice nepotrivite

alimentația cu indice glicemic ridicat

Acești factori pot favoriza inflamația și producția excesivă de sebum, contribuind la apariția coșurilor chiar și la vârste adulte.

Medicii atrag atenția că acneea nu este doar o problemă estetică. Ea poate afecta încrederea în sine și calitatea vieții, mai ales atunci când persistă sau reapare după adolescență.

Ce poți face pentru a reduce acneea

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:

adoptarea unei rutine constante și minimaliste de îngrijire a pielii

utilizarea produselor potrivite (retinoizi, acid salicilic)

evitarea stoarcerii coșurilor, pentru a preveni inflamațiile și cicatricile

identificarea și evitarea factorilor declanșatori personali

În cazurile persistente sau severe, consultul medical este esențial. Medicii pot prescrie tratamente mai puternice decât cele disponibile fără rețetă.

Deși poate fi frustrant pentru cei care credeau că au depășit această etapă, acneea la adulți este o afecțiune frecventă și tratabilă. Înțelegerea cauzelor și intervenția corectă rămân pașii esențiali pentru controlul acestei probleme tot mai răspândite.