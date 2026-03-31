De ce e riscant să îți storci coșurile albe de pe față. Specialiștii avertizează: „Este o capcană”

Un videoclip recent devenit viral readuce în atenție un obicei comun, dar riscant: stoarcerea coșurilor albe. Deși tentația este mare, mai ales când apare un coș nou, specialiștii avertizează că atingerea și presarea pielii fără a ști exact despre ce tip de leziune este vorba poate agrava problema.

Nu toate „coșurile albe” sunt acnee

Mulți oameni confundă micile puncte albe apărute pe față cu acneea clasică. În realitate, acestea pot fi milia, mici chisturi pline cu keratină, situate sub suprafața pielii.

Potrivit specialiștilor, milia apar atunci când celulele moarte ale pielii rămân blocate și nu se elimină natural. Deși sunt inofensive și nu provoacă durere, ele afectează aspectul pielii și sunt frecvent întâlnite pe obraji, frunte sau în zona ochilor.

De ce stoarcerea este o idee proastă

Spre deosebire de coșurile obișnuite, milia nu au un „cap” care poate fi eliminat ușor. Acestea sunt situate sub piele, iar presarea lor nu face decât să irite zona.

Dermatologii avertizează că stoarcerea poate duce la:

roșeață și inflamație

leziuni ale pielii

risc de infecție

persistența miliei, chiar și după încercarea de eliminare

„A le stoarce are adesea un efect redus sau chiar nul, iar pielea rămâne iritată, cu milia încă intactă”, explică dermatologii.

Cauze și factori favorizanți

Apariția miliei poate fi influențată de mai mulți factori, printre care:

expunerea excesivă la soare

utilizarea cremelor cu steroizi

reacții autoimune

acumularea de celule moarte la suprafața pielii

Deși pot apărea și în alte zone ale corpului, inclusiv în zone sensibile, acestea nu sunt contagioase și nu reprezintă un pericol pentru sănătate.

Cum se tratează corect milia

Specialiștii recomandă evitarea intervențiilor acasă și consultarea unui dermatolog. Printre opțiunile de tratament se numără:

geluri cu adapalen sau creme cu tretinoină

crioterapie (înghețarea leziunilor)

extracție realizată de un specialist

tratamente medicamentoase, inclusiv antibiotice în anumite cazuri

În plus, utilizarea acizilor exfolianți, precum acidul salicilic sau glicolic, poate ajuta la regenerarea pielii.

Răbdarea, cea mai sigură soluție

În multe cazuri, milia dispar de la sine, în câteva săptămâni sau luni. Dermatologii subliniază că intervențiile agresive nu grăbesc procesul, ci pot agrava aspectul pielii.

Concluzia specialiștilor este clară: înainte de a stoarce orice „coș alb”, este esențial să știi exact cu ce ai de-a face. În caz contrar, riști să transformi o problemă minoră într-una vizibil mai serioasă.