De ce e riscant să îți storci coșurile albe de pe față. Specialiștii avertizează: „Este o capcană"
Data actualizării: 09:56 31 Mar 2026 | Data publicării: 09:53 31 Mar 2026

De ce e riscant să îți storci coșurile albe de pe față. Specialiștii avertizează: „Este o capcană”
Autor: Alexandra Curtache

De ce e riscant să îți storci coșurile albe de pe față. Specialiștii avertizează: „Este o capcană” De ce e riscant să îți storci coșurile albe de pe față. Specialiștii avertizează: „Este o capcană” / Foto: Unsplash

Un gest aparent banal, stoarcerea coșurilor albe de pe față, poate face mai mult rău decât bine. Dermatologii atrag atenția că unele dintre aceste „imperfecțiuni” nu sunt acnee, iar intervențiile greșite pot duce la inflamații și iritații persistente.

Un videoclip recent devenit viral readuce în atenție un obicei comun, dar riscant: stoarcerea coșurilor albe. Deși tentația este mare, mai ales când apare un coș nou, specialiștii avertizează că atingerea și presarea pielii fără a ști exact despre ce tip de leziune este vorba poate agrava problema.

Nu toate „coșurile albe” sunt acnee

Mulți oameni confundă micile puncte albe apărute pe față cu acneea clasică. În realitate, acestea pot fi milia, mici chisturi pline cu keratină, situate sub suprafața pielii.

Potrivit specialiștilor, milia apar atunci când celulele moarte ale pielii rămân blocate și nu se elimină natural. Deși sunt inofensive și nu provoacă durere, ele afectează aspectul pielii și sunt frecvent întâlnite pe obraji, frunte sau în zona ochilor.

Citește și: Coșul pe care NU ai voie să-l storci niciodată. Dermatolog: „Poate lăsa cicatrici urâte”

De ce stoarcerea este o idee proastă

Spre deosebire de coșurile obișnuite, milia nu au un „cap” care poate fi eliminat ușor. Acestea sunt situate sub piele, iar presarea lor nu face decât să irite zona.

Dermatologii avertizează că stoarcerea poate duce la:

  • roșeață și inflamație
  • leziuni ale pielii
  • risc de infecție
  • persistența miliei, chiar și după încercarea de eliminare

„A le stoarce are adesea un efect redus sau chiar nul, iar pielea rămâne iritată, cu milia încă intactă”, explică dermatologii.

Cauze și factori favorizanți

Apariția miliei poate fi influențată de mai mulți factori, printre care:

  • expunerea excesivă la soare
  • utilizarea cremelor cu steroizi
  • reacții autoimune
  • acumularea de celule moarte la suprafața pielii

Deși pot apărea și în alte zone ale corpului, inclusiv în zone sensibile, acestea nu sunt contagioase și nu reprezintă un pericol pentru sănătate.

Cum se tratează corect milia

Specialiștii recomandă evitarea intervențiilor acasă și consultarea unui dermatolog. Printre opțiunile de tratament se numără:

  • geluri cu adapalen sau creme cu tretinoină
  • crioterapie (înghețarea leziunilor)
  • extracție realizată de un specialist
  • tratamente medicamentoase, inclusiv antibiotice în anumite cazuri

În plus, utilizarea acizilor exfolianți, precum acidul salicilic sau glicolic, poate ajuta la regenerarea pielii.

Răbdarea, cea mai sigură soluție

În multe cazuri, milia dispar de la sine, în câteva săptămâni sau luni. Dermatologii subliniază că intervențiile agresive nu grăbesc procesul, ci pot agrava aspectul pielii.

Concluzia specialiștilor este clară: înainte de a stoarce orice „coș alb”, este esențial să știi exact cu ce ai de-a face. În caz contrar, riști să transformi o problemă minoră într-una vizibil mai serioasă.

milia
acnee
dermatolog
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Perchezitii în 23 de locații din București și 4 județe
Publicat acum 25 minute
Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 29 minute
UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Publicat acum 46 minute
Cine ar fi scris, de fapt, Vechiul Testament? Misterul care schimbă perspectiva asupra Bibliei
Publicat acum 51 minute
Ungaria a depășit România în ceea ce privește rezerva de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 6 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 3 ore si 2 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
