Coșul pe care NU ai voie să-l storci niciodată. Dermatolog: „Poate lăsa cicatrici urâte”

Deși toată lumea știe că nu ar trebui să ne atingem de coșuri, mulți oameni pur și simplu nu pot rezista tentației de a-și stoarce coșurile care apar pe față. Dar, oricât de tentant ar fi, există unele pe care nu ar trebui să le atingi niciodată, potrivit dermatologului.

Dr. Samantha Ellis, dermatolog medical și cosmeticiană certificată, a îndemnat oamenii să „aleagă cu înțelepciune bătăliile” atunci când vine vorba de încercarea de a-și curăța tenul.

Am fost deja avertizați să nu ne atingem de „punctele negre” de pe nas și să evităm să stoarcem orice se află în faimosul „triunghi al morții”, dar dr. Ellis ne avertizează să nu ne atingem nici de coșurile chistice.

Într-un videoclip pe TikTok ea le-a spus celor peste 300.000 de urmăritori să lase în pace coșurile mai mari care se dezvoltă sub piele.

„Nu vă jucați cu coșurile de acest fel. Ca dermatolog, le-aș considera chistice. Sunt adânci, sunt ca un iceberg”, a spus dr. Ellis.

„Vedem doar 10% din coș la suprafața pielii, iar restul se află dedesubt”

Potrivit Aurora Health Care, petele la care se referă dr. Ellis se încadrează în categoria „acnee inflamatorie”.

„Acneea inflamatorie apare atunci când porii pielii se blochează, de obicei cu exces de sebum, celule moarte ale pielii și bacterii și duce la infecții profunde ale pielii. Este frecvent să găsești acnee chistică pe față, dar poate apărea oriunde pe piele, inclusiv pe spate, piept și umeri.

Aceste chisturi dureroase pot fi mari cât o monedă de 25 de cenți și pot dura săptămâni sau luni fără tratament. Acneea chistică ușoară poate include doar câteva leziuni acneice, dar erupțiile severe pot acoperi zone mari ale pielii”, explică ea.

De ce apare acneea chistică

Experții explică faptul că acneea chistică este „de obicei declanșată de schimbări hormonale, care pot crește producția de sebum în piele”.

Deși apare adesea la adolescenții care trec prin pubertate, și adulții pot suferi de această afecțiune, în special femeile, care pot observa o agravare a simptomelor în timpul ciclului menstrual, sarcinii sau menopauzei.

Aurora Health Care atribuie, de asemenea, machiajul sau produsele de îngrijire a pielii grase, anumite medicamente și antecedentele familiale de acnee ca fiind cauze ale acesteia, adăugând că poate fi „dificil de tratat”.

În videoclipul său de pe TikTok, dr. Ellis a continuat: „Știu, uneori acestea sunt cele mai tentante de spart. Sunt dureroase, par suculente, parcă ar fi satisfăcătoare, dar nu vor fi. Datorită adâncimii lor, când le strângi, șansa de a scoate cea mai mare parte din mizerie este de fapt destul de mică. Și ceea ce vei face de fapt este să împingi substanța mai adânc în piele, ceea ce crește riscul de inflamație, iritație și cicatrici permanente”.

Soluții pentru acneea chistică

Dacă ești în căutarea unei soluții care să te ajute să calmezi acneea chistică, Academia Americană de Dermatologie (AAD) are câteva recomandări.

Cu toate acestea, puteți încerca să calmați coșul aplicând un prosop umed și cald, în încercarea de a-l aduce la suprafață dar, fără a-l stoarce.

Potrivit AAD, medicamentele topice cu „ingrediente care combat acneea”, precum adapalen, acid azelaic, peroxid de benzoil sau acid salicilic, pot ajuta la combaterea coșurilor de pe suprafața pielii.

Dar cel mai important este să consultați întotdeauna un dermatolog pentru a vă rezolva problemele pielii.