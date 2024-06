Thea Haimovitz a subliniat importanța hidratării și cunoașterii pielii și a avertizat că simpla extragere a conținutului coșurilor nu va rezolva acneea. Tratamentul trebuie abordat cu grijă, iar pielea trebuie pregătită corespunzător pentru a obține rezultate eficiente.

„Știu foarte multe cazuri. Au mers la medic și au primit tratament o cremă și o pastilă. Sunt de ajuns? Eu știu că și fără un tratament cosmetic de curățarea a epidermei nu ai cum să rezolvi, dar ei primesc pastilă și crema și li se spune: „Nu te du la cosmetică.", a spus Mirela Vescan.

„Câteodată sunt de ajuns. La cosmetică nu neapărat trebuie să cureți pielea în sensul că nu neapărat trebuie să faci extracții. Începutul ăsta, imediat cum îți vine cineva să-i tratezi acneea prin extracții și să golești conținutul coșurilor, hai să ne oprim puțin și să o luăm mai moale pentru că nu ăsta este tratamentul.

E nevoie de hidratarea pielii, de pregătirea pielii, de cunoașterea pielii. Conținutul coșurilor nu se scoate așa oricum pentru că acneea nu trece. Dacă ar fi fost simplu, acneea nu ar mai fi fost o problemă.", a spus Thea Haimovitz.

„Acneea acționează sub formă de sinusoidă"

Aceasta a explicat că, deși tratamentele cu cremă și pastile pot îmbunătăți temporar aspectul acneei, aceasta are un caracter fluctuant, manifestându-se ciclic.

„Da, poate cu ajutorul unei creme și cu ajutorul unei tablete, dintr-o dată, acneea arată mai bine, dar trebuie să știm că acneea acționează sub formă de sinusoidă, acum e sus, acum e jos. Și de asta când vine fericit și zice: „Vai, uite ce bine arată pielea.” trebuie să știu că nu este doar un trend în care am scăzut doar pentru că am mai puține coșuri și pe mine mă interesează pielea din jurul coșurilor pentru că cea care e agresată, atacată, cea care e populată cu pustule este pielea și pe mine mă interesează pielea în tratament, în primul rând, înainte de coșuri.

Eu mă pot uita la coș. Mă interesează forma coșului, mă interesează când a început acneea, care a fost formatul coșurilor, ce conține pustula, dacă și-au făcut singuri extracții, dacă au stat la aburi și li s-au făcut extracții. Contează foarte mult.”, a spus Thea Haimovitz.

Folosirea aburului nu este recomandată

„Se stă la abur?”, a întrebat Mirela Vescan.

„Nu! Nici nu intră în discuție, dar lumea încă mai stă la abur. În multe locuri, încă mai stă la aburi, de ani de zile. Nici nu are rost pentru că deshidratezi pielea.

Hai să spunem că dacă vrei să dai un push neapărat și ai hidratat și tratat bine pielea, vrei să faci ceva, hai să spunem 5 minute dacă vrei. Adică o faci ca să mai faci ceva. Dacă vrei ca omul să respire bine, să se relaxeze, dar trebuie făcută într-un anume fel. Ca să poți trata acneea, pielea trebuie hidratată.", a spus Thea Haimovitz la emisiunea „Mi-Th Influencer" de pe DC NEWS, DC NEWS TV și Spectacola.

