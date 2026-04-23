Ucraina a reluat pomparea de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Budapesta și-a ridicat vetoul pentru cei 90 mld. de euro!
Data actualizării: 08:53 23 Apr 2026 | Data publicării: 08:40 23 Apr 2026

Ucraina a reluat pomparea de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Budapesta și-a ridicat vetoul pentru cei 90 mld. de euro!
Autor: Roxana Neagu

volodimir zelenski ucraina Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres

90 de miliarde de euro vor ajunge din UE în Ucraina, după acordul Budapestei!

Statele membre ale UE au ajuns la un acord privind deblocarea unui împrumut urgent necesar, de 90 de miliarde de euro, pentru Kiev și a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, după ce Ucraina a reluat pomparea de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, determinând Budapesta să își ridice veto-ul, notează The Guardian. 

Semnarea oficială, astăzi

Cipru, care deține președinția rotativă a blocului comunitar, a declarat că ambasadorii statelor membre au convenit să lanseze „proceduri scrise” pentru aprobarea finală a împrumutului și a pachetului de sancțiuni, semnarea oficială a ambelor urmând să fie așteptată până joi după-amiază.

UE a convenit în decembrie asupra împrumutului, vital pentru a menține Ucraina pe linia de plutire în acest an și anul viitor. Prim-ministrul ungar care își încheie mandatul, Viktor Orbán, susținut de Slovacia, a votat împotrivă în martie din cauza unei dispute cu Kievul privind o conductă de petrol deteriorată.

Ce acuza Viktor Orban

Orbán, care a pierdut în fața unui contracandidat de centru-dreapta, Péter Magyar, la alegerile din 12 aprilie, a acuzat Ucraina că amână în mod deliberat reparațiile la conducta Drujba, care transportă petrol către Ungaria și Slovacia, ambele fiind puternic dependente de petrolul rusesc.

Kievul a declarat că conducta, care are o capacitate de 1,2 milioane până la 1,4 milioane de barili pe zi și a devenit una dintre cele mai încărcate politic elemente de infrastructură din Europa, a fost grav avariată de atacurile dronelor rusești și este reparată cât mai repede posibil.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
LOTO: Peste 3,3 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 23 aprilie, 2026
Publicat acum 6 minute
Un pilot care îşi făcea selfie a provocat o coliziune în aer între avioane de vânătoare F-15K
Publicat acum 16 minute
PSD pune Guvernul Bolojan pe masa CCR după ce-și retrage miniștrii. Ce se întâmplă cu Executivul după ce rămâne în trei partide
Publicat acum 22 minute
Italia ar putea înlocui Iranul în Cupa Mondială 2026. Propunerea unui emisar special al lui Trump
Publicat acum 22 minute
Accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, interzis și în Turcia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 59 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 57 minute
TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Reacția Kremlinului după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Tensiuni majore în coaliție: Miniștrii PSD, în prag de retragere
Publicat acum 50 minute
Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, plasat sub control judiciar de DNA
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
