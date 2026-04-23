Ucraina a reluat pomparea de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Budapesta și-a ridicat vetoul pentru cei 90 mld. de euro!

90 de miliarde de euro vor ajunge din UE în Ucraina, după acordul Budapestei!
Statele membre ale UE au ajuns la un acord privind deblocarea unui împrumut urgent necesar, de 90 de miliarde de euro, pentru Kiev și a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, după ce Ucraina a reluat pomparea de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, determinând Budapesta să își ridice veto-ul, notează The Guardian.
Cipru, care deține președinția rotativă a blocului comunitar, a declarat că ambasadorii statelor membre au convenit să lanseze „proceduri scrise” pentru aprobarea finală a împrumutului și a pachetului de sancțiuni, semnarea oficială a ambelor urmând să fie așteptată până joi după-amiază.
UE a convenit în decembrie asupra împrumutului, vital pentru a menține Ucraina pe linia de plutire în acest an și anul viitor. Prim-ministrul ungar care își încheie mandatul, Viktor Orbán, susținut de Slovacia, a votat împotrivă în martie din cauza unei dispute cu Kievul privind o conductă de petrol deteriorată.
Orbán, care a pierdut în fața unui contracandidat de centru-dreapta, Péter Magyar, la alegerile din 12 aprilie, a acuzat Ucraina că amână în mod deliberat reparațiile la conducta Drujba, care transportă petrol către Ungaria și Slovacia, ambele fiind puternic dependente de petrolul rusesc.
Kievul a declarat că conducta, care are o capacitate de 1,2 milioane până la 1,4 milioane de barili pe zi și a devenit una dintre cele mai încărcate politic elemente de infrastructură din Europa, a fost grav avariată de atacurile dronelor rusești și este reparată cât mai repede posibil.
de Anca Murgoci
