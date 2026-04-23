Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre demisia lui Sorin Grindeanu.

Mai precis, primarul Craiovei a zis că propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că ea ar fi cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților. Lia Olguța Vasilescu a venit cu lămuriri în acest sens.

„De două zile, observ că toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților. Știu că ar fi frumos ca partidulețul care a ieșit pe locul 4 în alegeri să vrea să dețină funcția de președinte al Camerei, în locul partidului care a câștigat alegerile parlamentare și are cel mai mare număr de parlamentari, dar nu vreți, totuși, să vedem și declarația mea exactă, nu texte convenabile vouă?

Eu am declarat textual: "Dacă se denunță coaliția, TOATE FUNCȚIILE SE PIERD. TOATE. ABSOLUT TOATE. Domnul Grindeanu a spus că nu se ține de scaunul de la Camera Deputaților și că în momentul în care coaliția nu mai există poate să își dea demisia". Toate înseamnă TOATE (premier, miniștri, secretari de stat, prefecți, președintele Senatului, Camerei, șefii de agenții etc). Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi...



Ca să nu mai spun că, în afara faptului că sunt vreo 200 de demisii așteptate, Camera Deputaților e SINGURA care nu își poate schimba președintele decât la cererea partidului din care face parte acesta. Decizie constituțională, ce să faci?”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

