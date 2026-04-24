Cutremur puternic în Creta, 24 aprilie

Un cutremur puternic a avut loc în Creta vineri dimineață, în sudul Greciei. Seismul, cu magnitudinea de 5,7, a fost perceput în mai multe regiuni ale insulei, iar locuitorii din Heraklion au raportat că l-au simțit și ei. Epicentrul a fost localizat în apropiere de Ierapetra, potrivit publicației creta24.gr.

Unde s-a produs cutremurul puternic în Creta

Conform datelor furnizate de Institutul Geodinamic din Atena, mișcarea tectonică a avut epicentrul la aproximativ 25 de kilometri sud-sud-vest de Goudouras, în regiunea Lasithi. Adâncimea la care s-a produs cutremurul a fost estimată la 9,7 kilometri, un nivel care explică de ce a fost resimțit pe o arie mai extinsă.

Deși intensitatea a fost semnificativă, autoritățile nu au raportat, până acum, pagube. Reprezentanții Serviciul de Pompieri din Grecia au transmis că nu există informații despre victime sau distrugeri materiale.

Replică după primul seism

La scurt timp după primul seism, în jurul orei 6:28, zona a fost zguduită de o nouă mișcare tectonică. Aceasta a avut o magnitudine de 3,9 și a fost localizată la circa 27 de kilometri sud-sud-est de Zakros.

Evenimentele se înscriu într-un context mai larg. La începutul lunii martie, un cutremur de 5,3 a fost înregistrat în nord-vestul Greciei, fără să provoace victime sau pagube importante.

Activitate seismică frecventă în Grecia

Potrivit unui studiu publicat în revista Scientific Data, în Grecia au fost identificate peste 2.000 de falii active, incluse în baza de date Active Faults Greece (AFG). Acest lucru explică frecvența ridicată a cutremurelor din regiune.

În acest context, cutremurul puternic din Creta produs vineri dimineață și resimțit inclusiv în Heraklion confirmă încă o dată activitatea tectonică intensă din zonă, chiar dacă, de această dată, nu s-au înregistrat consecințe grave.

