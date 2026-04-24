€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0924
|
$ 4.3551
 
DCNews Stiri Cutremur puternic în Creta, 24 aprilie
Data actualizării: 09:03 24 Apr 2026 | Data publicării: 08:57 24 Apr 2026

Cutremur puternic în Creta, 24 aprilie
Autor: Tiberiu Vasile

cutremur-romania- _14691300 Cutremur. Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur puternic a avut loc în Creta vineri dimineață, cu magnitudinea de 5,7, fiind resimțit în mai multe zone ale insulei, inclusiv în Heraklion.

Un cutremur puternic a avut loc în Creta vineri dimineață, în sudul Greciei. Seismul, cu magnitudinea de 5,7, a fost perceput în mai multe regiuni ale insulei, iar locuitorii din Heraklion au raportat că l-au simțit și ei. Epicentrul a fost localizat în apropiere de Ierapetra, potrivit publicației creta24.gr.

Unde s-a produs cutremurul puternic în Creta

Conform datelor furnizate de Institutul Geodinamic din Atena, mișcarea tectonică a avut epicentrul la aproximativ 25 de kilometri sud-sud-vest de Goudouras, în regiunea Lasithi. Adâncimea la care s-a produs cutremurul a fost estimată la 9,7 kilometri, un nivel care explică de ce a fost resimțit pe o arie mai extinsă.

Deși intensitatea a fost semnificativă, autoritățile nu au raportat, până acum, pagube. Reprezentanții Serviciul de Pompieri din Grecia au transmis că nu există informații despre victime sau distrugeri materiale.

Replică după primul seism

La scurt timp după primul seism, în jurul orei 6:28, zona a fost zguduită de o nouă mișcare tectonică. Aceasta a avut o magnitudine de 3,9 și a fost localizată la circa 27 de kilometri sud-sud-est de Zakros.

Evenimentele se înscriu într-un context mai larg. La începutul lunii martie, un cutremur de 5,3 a fost înregistrat în nord-vestul Greciei, fără să provoace victime sau pagube importante.

Activitate seismică frecventă în Grecia

Potrivit unui studiu publicat în revista Scientific Data, în Grecia au fost identificate peste 2.000 de falii active, incluse în baza de date Active Faults Greece (AFG). Acest lucru explică frecvența ridicată a cutremurelor din regiune.

În acest context, cutremurul puternic din Creta produs vineri dimineață și resimțit inclusiv în Heraklion confirmă încă o dată activitatea tectonică intensă din zonă, chiar dacă, de această dată, nu s-au înregistrat consecințe grave.

CITEȘTE ȘI: Mega cutremur în Japonia. Alerta care dă fiori niponilor după seismul de luni
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

grecia
creta
cutremur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Număr mare de sesizări scrise cu ajutorul Inteligenței Artificiale, primite de Inspectoratul Școlar Timiș
Publicat acum cateva secunde
„Chupacabra s-a întors” în Ucraina, aproape de granița României. Cum arată animalul bizar surprins în curtea unei case / Video
Publicat acum 1 minut
Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium
Publicat acum 37 minute
Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Publicat acum 45 minute
Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’, în turneu de educație istorică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 11 ore si 35 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Publicat acum 3 ore si 56 minute
Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 25 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close