Mega cutremur în Japonia. Alerta care dă fiori niponilor după seismul de luni

Puternicul seism care a lovit luni nordul Japoniei s-a soldat cu cel puţin şase răniţi, dar nu au fost semnalate pagube grave, au anunţat marţi autorităţile japoneze care au avertizat, totodată, asupra riscului producerii unui mega-cutremur, informează AFP.

Ce arată bilanțul în urma cutremurului din Japonia

La ora locală 08:00 (23:00 GMT, luni), bilanţul indica şase persoane rănite, dintre care două grav, a indicat într-un comunicat Agenţia pentru Gestionarea Incendiilor şi Catastrofelor (FDMA), transmite AFP.

Nu au fost semnalate incendii sau pagube la nivelul infrastructurii esenţiale, a notat agenţia.

Seismul s-a produs luni, la ora locală 16:53 (07:53 GMT), în apele Pacificului, în largul coastelor nordice ale prefecturii Iwate, potrivit Agenţiei Japoneze de Meteorologie (JMA), care a emis la acel moment o alertă de tsunami. JMA a înregistrat o magnitudine de 7,7, în timp ce Serviciul american de geofizică (USGS) a anunţat o magnitudine de 7,4.

Alerta de tsunami ridicată

Alerta de tsunami a fost ridicată după ce un val seismic de 80 de centimetri a lovit un port din Kuji, în prefectura Iwate. Alte valuri seismice de mai mică intensitate au lovit alte zone din nordul Japoniei.

JMA a publicat, de asemenea, un "aviz special" prin care avertiza asupra unui risc crescut de mega-cutremur, un seism cu o magnitudine egală sau superioară cu 8. "Probabilitatea ca un nou şi puternic seism major să se producă (...) este considerată ca fiind relativ mai ridicată decât în timpuri obişnuite".

"Dacă un seism major se va produce în viitor, este posibil ca un tsunami masiv să atingă litoralul sau să survină cutremure puternice", a continuat agenţia.

Cutremurul din Japonia a zguduit Tokyo: autoritățile avertizează asupra unor replici și mai puternice

Un angajat de la JMA a avertizat luni, puţin mai devreme: "Timp de aproximativ o săptămână, fiţi vigilenţi faţă de riscul de replici seismice. Replici susceptibile să provoace seisme încă şi mai puternice pot să se producă adeseori în primele două sau trei zile de după un cutremur major".

Zguduiturile de luni au fost atât de violente, încât au făcut să "tremure" imobilele în capitala Tokyo, situată la peste 500 de kilometri distanţă de epicentru.

Autorităţile locale din regiunea afectată au emis recomandări de evacuare fără caracter obligatoriu pentru un număr de peste 182.000 de locuitori, a precizat FDMA.

Japonia, sub amenințarea unui mega cutremur: scenariul care ar putea provoca sute de mii de victime

Japonia rămâne traumatizată de seismul cu magnitudinea 9 produs în martie 2011, care a declanşat un tsunami, cauzând aproximativ 18.500 de morţi sau dispăruţi. Acest cutremur s-a produs în largul coastei Japoniei de la Pacific, de-a lungul fosei submarine Nankai.

Guvernul a estimat că un cutremur produs în fosa Nankai, urmat de un tsunami, ar putea provoca moartea a până la 298.000 de persoane şi pagube de până la 2.000 de miliarde de dolari.

Japonia este situată la intersecţia a patru mari plăci tectonice, la marginea vestică a Cercului de Foc al Pacificului, şi se numără printre cele mai active ţări din lume din punct de vedere seismic.

Arhipelagul, cu aproximativ 125 de milioane de locuitori, este afectat de aproximativ 1.500 de cutremure în fiecare an. Marea majoritate sunt de mică intensitate, însă pagubele variază în funcţie de locul şi de adâncimea la care se produc, notează Agerpres.